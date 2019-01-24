Пятница, 29 марта 2019

Дерьмометр

23.03.2019

Матвиенко и грани приличия

Александр Подрабинек

24.01.2019

Останемся свободными

В пятницу вступили в силу законы, вводящие крупные штрафы и блокировки сайтов за публикации в интернете, выражающие “неуважение к государству”, и за распространение “заведомо недостоверных” сведений. Пакет законопроектов, известных как “законы Клишаса”, был принят Госдумой 7 марта, одобрен Советом Федерации 13-го и подписан президентом 18 марта. Максимальное наказание для граждан по новым законам составляет 15 суток ареста, для организаций – штраф до 1,5 млн рублей.

Пакет новых цензурных законов был внесен в Госдуму членами Совфеда Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом-единоросом Дмитрием Вяткиным. В дальнейшем к инициаторам присоединились еще несколько членов обеих палат. Ко второму чтению законопроекты существенно ужесточили, в десятки раз повысив штрафы по вновь вводимым нормам КоАП. Такие поправки инициировала группа депутатов нижней палаты, в том числе единорос Анатолий Выборный.

Первый закон пакета приравнивает публикации в интернете, выражающие “неуважение к государству” и органам власти, к мелкому хулиганству. В статью 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) включаются части 3-5.

Диспозиция части 3 сформулирована так: “Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего кодекса (возбуждение ненависти либо вражды. – Ред.), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния”.

Санкция части 3 статьи 20.1 КоАП – штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Часть 4 этой же статьи устанавливает ответственность при повторном привлечении по такому же обвинению. Она предполагает от 100 до 200 тысяч рублей штрафа или до 15 суток ареста.

Часть 5 предусматривает наказание для лиц, “ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз”. Ее санкция – от 200 до 300 тысяч рублей штрафа или также до 15 суток ареста.

Кроме того, в статью 20.1 включается следующее примечание: “Обо всех случаях возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 настоящей статьи, в течение двадцати четырех часов уведомляются органы прокуратуры Российской Федерации”.

Второй закон включает в закон об информации статью 15.1.1, которая устанавливает порядок блокировки публикаций, выражающих “неуважение к государству”.

Третий – вводит штрафы за публикацию “заведомо недостоверной” информации. В статью 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации) включаются части 9-11.

Часть 9 устанавливает ответственность за сообщения, которые будут сочтены повлекшими “угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности”. Она предусматривает для граждан штрафы от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией “предмета административного правонарушения” или без таковой.

Квалификацию по части 10 предполагается применять, если информацию сочтут причиной реально возникших “помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности”, а также при повторном привлечении по обвинению, предусмотренному частью 9. Санкция для граждан – штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 600 тысяч, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией “предмета административного правонарушения” или без таковой.

Наконец, часть 11 наказывает лиц, которым будет вменено распространение сообщений, реально повлекших “смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности”. Она же должна применяться при повторном привлечении по обвинению, предусмотренному частью 10. Санкция для граждан – штраф от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 600 до 900 тысяч, для юридических лиц – от 1 до 1,5 миллиона рублей с конфискацией “предмета административного правонарушения” или без таковой.

Также в статью 13.15 КоАП включается примечание, аналогичное тому, которое введено в статью 20.1 кодекса законом о “неуважении к государству”: обо всех случаях возбуждения дел по частям 9-11 статьи 13.15 в 24-часовой срок уведомляется прокуратура.

Четвертый закон вносит поправки в статью 15.3 закона об информации, введенную в 2013 году “законом Лугового”. Часть 1 этой статьи определяет, за публикацию каких данных сайты могут быть заблокированы во внесудебном порядке. Теперь в этот перечень добавлена “недостоверная общественно значимая информация”. Также в статью 15.3 включен ряд норм, описывающих порядок действий Роскомнадзора в случае обнаружения такой информации.

В январе Минкомсвязи дало отрицательный отзыв на законопроект о “неуважении к государству”. 11 марта отрицательный отзыв на цензурный пакет опубликовал Совет по правам человека при президенте. На итоговом обсуждении пакета законов сенаторы проигнорировали все возражения.