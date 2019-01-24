Четверг, 28 марта 2019

Российский дипломат Евгений Умеренко, уличенный в шпионаже, покинул Швецию, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря шведского МИДа Анну Лунбнад.

По словам бывшего сотрудника шведской разведки, то, что российские власти так затягивали отзыв дипломата, необычно. Удивление по этому поводу высказал и глава шведской Полиции безопасности (SÄPO) Клас Фриберг в интервью газете Dagens Nyheter.

Согласно отчету одной из европейских разведок, полученному AP, 47-летний Умеренко предположительно является специалистом по технологическому шпионажу. В отчете утверждается, что ранее он выполнял ту же работу, находясь под дипломатическим прикрытием в Германии.

Умеренко задержали 26 февраля в центре Стокгольма во время встречи с компьютерным специалистом Кристианом Дмитриевски, подозреваемым в шпионаже в пользу России. Имя задержанного офицера российской разведки тогда не сообщалось. Когда выяснилось, что у россиянина дипломатический статус, его освободили.

В пятницу шведская прокуратура освободила Дмитриевски из-под стражи. В ведомстве заявили, что, находясь на свободе, он не сможет помешать расследованию.

В том же отчете говорится, что Дмитриевски, специалист в биологии и компьютерной симуляции, ранее работал в Техническом университете Чалмерса, находящемся в шведском Гётеборге. В университете заявили, что подозреваемый до 2011 года занимал должность исследователя и не имел доступа к “чувствительной” информации. Также, согласно отчету, подозреваемый основал компанию Computer Simulation AB.

Дмитриевски – бывший гражданин России, получивший паспорт Швеции после женитьбы на гражданке этой страны.

По информации из документов шведского суда, Дмитриевски обвинялся в домашнем насилии.

По утверждению SÄPO, Дмитриевски работает в индустрии высоких технологий и имеет доступ к сведениям, представляющим интерес для зарубежных разведок. Его завербовал российский агент под дипломатическим прикрытием; сотрудничество началось самое позднее в 2017 году.

Шведский МИД еще в середине марта вызвал посла России Виктора Татаринцева, выразив дипломату протест против пребывания Умеренко в стране.