Четверг, 28 марта 2019

Из 10 VPN-сервисов, которым Роскомнадзор в среду направил требования подписаться на реестр запрещенной информации, отказом ответили уже четыре. Об этом сообщает “Медиазона”.

Амина Епишева – PR-менеджер фирмы KeepSolid, владельца сервиса VPN Unlimited, – заявила изданию: “Ни при каких обстоятельствах VPN Unlimited не собирается сотрудничать с Роскомнадзором и не будет подключаться к реестру запрещенных в России сайтов. В случае блокировки VPN Unlimited продолжит борьбу с цензурой, так как у нас уже есть многолетний опыт борьбы с китайским файрволом”.

Первым об отказе подчиняться требованию чиновников еще в четверг объявил TorGuard. Компания уже начала вывод серверов из Москвы и Петербурга и заверила, что в дальнейшем пользоваться услугами российских дата-центров не намерена. В соседних странах, отметила администрация TorGuard, будут установлены дополнительные сервера, чтобы обеспечить российским пользователям быстрое соединение.

В ночь на пятницу Интерфакс сообщил, что отказался исполнять требование и VyprVPN. Санди Йокубайтис, гендиректор фирмы Golden Frog, разработчика сервиса, заявил: “Мы не собираемся исполнять никаких цензурных требований российского правительства. Наша главная миссия – сохранять интернет открытым и свободным”. Как и в KeepSolid, в VyprVPN отметили, что имеют многолетний опыт обхода блокировок в Китае.

Утром стало известно, что подобным образом отреагировал и OpenVPN. Фрэнсис Динья, основатель и гендиректор сервиса, отметил: “OpenVPN не может идти на компромисс и должен защищать безопасность и конфиденциальность тех, кого мы обслуживаем”.

Между тем пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство не получало от VPN-сервисов официальных отказов подписаться на реестр запрещенной информации.

Шесть других уведомлений с требованием подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) Роскомнадзор в среду направил администрациям сервисов NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, ExpressVPN, IPVanish и Kaspersky Secure Connection.

Закон об информации обязывает поисковики, а также VPN-сервисы и анонимайзеры блокировать доступ к запрещенным в России ресурсам. ФГИС рассылает обновления реестра запрещенной информации. Непосредственным основанием для отправки требования является обращение в РКН одной из структур, уполномоченных вести оперативно-разыскную деятельность. К таким структурам относятся полиция, ФСБ, ФСО, Федеральная таможенная служба, СВР и ФСИН.

VPN-сервисам и анонимайзерам РКН направил подобные требования впервые.

Сервисам, которые не выполнят требование в течение 30 рабочих дней, грозит в частности такая санкция, как блокировка в России.

Ранее РКН потребовал подключиться ко ФГИС от ряда поисковиков. Чиновникам подчинились “Яндекс”, “Спутник”, Mail.Ru и “Рамблер”. Что касается Google, то он первоначально требование игнорировал. За это в декабре прошлого года компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей. После этого, сообщали СМИ, сервис начал фильтровать поисковую выдачу без подключения ко ФГИС, всякий раз изучая основания запрета ресурса в России. В итоге из выдачи теперь исключаются ссылки примерно на 70 процентов сайтов из реестра РКН. Как утверждалось, чиновников такой компромисс устроил.