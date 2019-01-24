Четверг, 28 марта 2019

Минобороны выступило против передачи операторам мобильной связи радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 гигагерц для развертывания сети 5G. Как поздно вечером в четверг сообщили “Ведомости”, свою позицию военное министерство высказало в отзыве на подготовленный Минкомсвязи проект концепции развития и создания сетей пятого поколения в России.

Взамен Минобороны предложило задействовать частоты в диапазонах 4,8-4,99 и 27,1-27,5 гигагерц, рекомендованные к использованию прошлогодним решением Государственной комиссией по радиочастотам. Однако, заметил один из собеседников “Ведомостей”, для первого из этих диапазонов нет коммерческого оборудования, а второй годится лишь для локального покрытия.

Все три ведущих российских оператора – “Вымпелком”, МТС и “Мегафон” – указывают, что диапазон 3,4-3,8 гигагерц для развертывания сети 5G оптимален. Однако сейчас он занят средствами спутниковой связи Минобороны и других силовых ведомств.

Как отметили собеседники издания в отрасли, проволочка с передачей этого диапазона в коммерческое пользование затормозит внедрение цифровой экономики, многие направления которой, в частности беспилотный транспорт и интернет вещей, требуют именно связи 5G.

Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию заявлял, что сети пятого поколения должны заработать в России в ближайшие несколько лет.