Четверг, 28 марта 2019

“Газстройпром”, собственный подрядчик “Газпрома”, ведет переговоры о покупке крупнейших внешних подрядчиков монополии – “Стройгазмонтажа” Аркадия Ротенберга и “Стройтранснефтегаза”, около 50 процентов которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье. Об этом сообщает РБК со ссылкой в том числе на источники, близкие к “Газпрому”.

По некоторым данным, покупка обеих компаний – вопрос уже решенный. Ожидается, что сделки будут закрыты до конца нынешнего года: сначала с Ротенбергом, затем – с Тимченко. Один из источников издания сообщил, что в апреле “Стройгазмонтаж” возглавит топ-менеджер “Газпрома” Станислав Аникеев.

“Газстройпром” был образован в прошлом году. 49 процентов компании принадлежит “Газпрому”, остальное – “Газпромбанку” и частных лицам. Компания уже приобрела активы третьего по величине внешнего подрядчика монополии – “Стройгазконсалтинга”. Суммарная стоимость подрядов, полученных “Стройгазмонтажом”, “Стройтранснефтегазом” и “Стройгазконсалтингом” от “Газпрома” в 2015-2018 годах, составила почти 1,5 триллиона рублей.

Какова будет цена сделок “Газпрома” с Ротенбергом и Тимченко, собеседники РБК не уточнили. “На свободном рынке она (цена. – Ред.) в первую очередь коррелировала бы с портфелем заказов и репутацией, – заметил изданию эксперт рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. – В России, вероятно, на стоимости могут сказаться и политические факторы”.

Вероятный мотив сделок, рассказал один из источников РБК, – стремление устранить санкционные риски. Как отмечает издание, под санкции США и Евросоюза попали не только Ротенберг и Тимченко, но и их фирмы – подрядчики “Газпрома”. Предоставление этим компаниям подрядов теоретически может быть расценено как финансирование “Газпромом” структур из санкционных списков.

“Стройгазмонтаж” и “Стройтранснефтегаз” были привлечены “Газпромом” к строительству газопроводов “Сила Сибири” и “Северный поток - 2″. Стоимость первого проекта превысила 1 триллион рублей; стоимость второго оценивается больше чем в 9,5 миллиарда евро. Дочерняя фирма “Стройгазмонтажа” известна незаконной постройкой моста с Кубани в аннексированный Крым; цена проекта составила 228 миллиардов рублей.

В мае прошлого года Александр Фэк и Анна Котельникова – эксперты Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, – разослали инвесторам Сбербанка отчет о работе “Газпрома”. В нем доказывалось, что главными выгодоприобретателями от постройки “Силы Сибири”, “Северного потока - 2″ и “Турецкого потока” являются не акционеры монополии, а подрядчики, в частности “Стройгазмонтаж” “Стройтранснефтегаз”.

Вскоре Фэка, а также начальника Sberbank Investment Research Александра Кудрина уволили. Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что “отчет был выпущен с нарушением внутренних регламентов компании, с грубыми нарушениями этических норм”.