Четверг, 28 марта 2019

Судья Невского райсуда Петербурга Наталья Гордеева постановила освободить лидера ультраправой “Народной социальной инициативы” Дмитрия Боброва (Шульца) из колонии в связи с частичной декриминализацией части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Об этом на ФБ-странице политзека сообщила его группа поддержки.

39-летний Бобров содержится в ИК-7 строгого режима (“Яблоневке”) в Петербурге. Ожидается, что фсиновцы освободят его в течение суток, когда получат на руки копию постановления Гордеевой.

11 сентября 2017 года судья Красногвардейского райсуда Петербурга Наталья Козунова приговорила Боброва к 2 годам строгого режима. Между тем сам подсудимый на оглашение не явился. Днем раньше он поместил на своем youtube-канале “Социальная лаборатория Дмитрия Боброва” видеообращение, в котором сообщил, что “с полным правом удаляется на время на отдых и покой”.

Прокурор запрашивал для подсудимого 3 года строгого режима. Сам Бобров вину не признал. В прениях он, в частности, подчеркнул, что обвинение не доказало даже того, что посты, за которые открыли дело, опубликованы именно им.

После оглашения приговора Козунова объявила осужденного в розыск.

Вечером 17 января нынешнего года оперативники ЦПЭ схватили Боброва недалеко от его дома в Петербурге. Осужденного отправили отбывать срок.

Поскольку закон о частичной декриминализации 282-й статьи на тот момент уже вступил в силу, адвокат уже вскоре подготовил ходатайство об отмене приговора. 4 февраля, еще до прибытия Боброва в “Яблоневку”, поступило в Колпинский райсуд города. По состоянию на 11 марта судья Елена Пожарская его так и не рассмотрела. 22 февраля, после доставки политзека в ИК-7, адвокат обратился уже в Невский райсуд. Однако судья Татьяна Михайлова вернула ходатайство, сославшись на то, что к нему не приложен документ, подтверждающий нахождение Боброва в “Яблоневке”. При этом она была правомочна самостоятельно сделать запрос в колонию. Нынешнее ходатайство, третье по счету, адвокат направил 6 марта, и к 11-му числу оно еще не было поручено конкретному судье.

“Система создает все условия для затягивания процесса освобождения”, – заключала группа поддержки.

Фабулу обоих эпизодов дела Боброва составила публикация на личной ВК-странице оппозиционера одной и той же статьи – “Расовая доктрина НСИ”. Дело открыли в июне 2015-го по факту первой из публикаций, сделанной 26 января того же года.

Между тем 21 марта 2016-го Бобров вновь опубликовал свою статью, сопроводив ее комментарием: “Тот самый текст, за размещение которого на меня завели дело по 282-й статье. Кто-нибудь может сказать, что в нем разжигает национальную или расовую ненависть и в отношении каких конкретно групп и откуда это следует?” После этого в мае 2016-го против Боброва возбудили новое дело и объединили его в одно производство с первым.

НСИ характеризует свою идеологию как “русский народный социализм” и заявляет, что борется с “этнопреступностью” и нелегальной миграцией. Совместно с другими правыми организациями она участвует в “русских зачистках”.

В 2001 году Бобров организовал и возглавил нацистскую группировку “Шульц-88″. В 2003-м он был арестован, а в декабре 2005-го – осужден к 6 годам общего режима по “экстремистским” статьям УК. Трое других фигурантов дела получили условные сроки, один был оправдан, а преследование еще одного прекратили, поскольку на момент вмененного ему “преступления” он не достиг 16 лет. При этом реальных преступлений – убийств, нападений и т. п. – никому из обвиняемых инкриминировано не было.

Бобров освободился в 2009 году по окончании срока и вернулся в политику.

В 2011-м череповецкое отделение НСИ было объявлено экстремистской структурой и запрещено. В сентябре 2015-го судья Петербургского горсуда Елена Витушкина по представлению прокурора города Сергея Литвиненко запретила всю организацию Боброва.