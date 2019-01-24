Четверг, 28 марта 2019

Палата общин парламента Британии в третий раз отклонила договор с Евросоюзом о Brexit, сообщает Би-Би-Си.

Против соглашения проголосовали 344 депутата, за – 286.

Согласно договоренности с Брюсселем, в случае одобрения договора дата выхода Британии из ЕС переносилась с 29 марта на 22 мая. Теперь она переносится на 12 апреля.

Как заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, теперь стране придется искать “альтернативный путь”, который “почти наверняка” означает участие Британии в выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая.

Председатель Евросовета Дональд Туск написал в твиттере, что в связи с решением Палаты общин решил созвать 10 апреля заседание высшего исполнительного органа ЕС.

В следующий понедельник депутаты Палаты общин продолжат искать приемлемый для большинства вариант Brexit – по замыслу инициатора голосования, консерватора Оливера Летвина, депутаты отберут предположительно два или три наименее непопулярных варианта действий и будут голосовать только по ним.

В среду депутаты голосовали по восьми возможным вариантам действий и ни один из них не набрал даже относительного большинства. Больше всего голосов набрали предложение вынести любое соглашение о Brexit на референдум (238), создать таможенный союз с ЕС (264), а также альтернативный план Brexit от Лейбористской партии, предполагающий создание таможенного союза и тесное сотрудничество с ЕС на других направлениях (237).

Палата общин уже дважды – 15 января и 12 марта – отклонила достигнутое правительством Мэй соглашение с Брюсселем о Brexit.