Четверг, 28 марта 2019

Управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу (Ессентуки) направило в суд дело Шамиля Казбулатова, которому вменяется участие в бою чеченских войск с федералами, произошедшем в 2000 году у горного аула Улус-Керт. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства.

В какой именно суд ушло дело, СКР по обыкновению не уточняет.

В окончательной редакции обвинения 46-летнему Казбулатову, уроженцу аула Кара-Тюбе Нефтекумского района Ставрополья, вменена статья 317 УК (посягательство на жизнь военного), предусматривающая от 12 лет колонии до смертной казни. Две другие нормы, которые первоначально инкриминировались заключенному, – часть 2 статьи 209 (участие в банде) и статья 279 (вооруженный мятеж) – в нынешнем сообщении СКР не упоминаются.

Заявлялось, что Казбулатов был задержан 11 декабря прошлого года при участии силовиков из ставропольского УФСБ. На видео, которое на другой день распространил СКР, подозреваемый сообщил, что в 1999 году прошел обучение в ауле Сержень-Юрт Шалинского района Чечни, после чего принял участие в “ботлихских происшествиях” (чеченском походе в Дагестан). Далее, рассказал Казбулатов, он сдался федералам и был осужден к 12-летнему сроку, по отбытии которого в 2013 году освободился.

Между тем в сюжете не упоминалось о том, что в марте 2017 года Казбулатов был осужден еще к 15 годам строгого режима по делу об участии в составе “Ногайского джамаата” в другом бою с федералами в Чечне – 4 октября 1999-го в станице Червленной Шелковского района. Следовательно, на момент формального задержания по новому делу он уже находился в колонии.

Возбуждение дел по эпизодам второй чеченской войны против лиц, отбывающих сроки по другим ее эпизодам, – практика, которая в работе СКР распространена.

29 февраля – 1 марта 2000 года в горном лесу под Улус-Кертом, Шатойский район, отряд чеченских войск под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вступил в бой с 6-й ротой 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Этот бой завершился одним из самых громких поражений России во второй чеченской войне. Из 90 федералов 84 погибли, а еще четверо получили ранения.

За последние годы по делу об участии в этом бою осуждены, как сейчас сообщает СКР, 13 человек. В их числе украинские узники Кремля – фигуранты дела УНА-УНСО Николай Карпюк и Станислав Клых, которые в действительности вовсе не бывали в Чечне до ареста.

В ноябре прошлого года арестовали еще двоих подозреваемых – жителей Чечни Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева. Как сообщалось, они признали, что состояли в отряде Басаева и Хаттаба, но заявили, что в бою при Улус-Керте не участвовали.