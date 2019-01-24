Четверг, 28 марта 2019

Фонд саамского наследия и развития и правление кооператива “Оленевод” из Ловозерского района Мурманской области направили в ООН жалобу, в которой обвинили правительство региона в нарушении двух международных конвенций – о коренных народах и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщает “Новая газета”.

Претензии саами вызвала передача 72,7 тысячи гектара пастбищных земель, используемых “Оленеводом”, в аренду на 30 лет некоммерческому партнерству “Охотничий клуб БЭЗРК”, учредителем которого является белгородский бизнесмен Александр Орлов, владелец агрохолдинга “БЭЗРК-Белгранкорм”. Состояние Орлова Forbes в прошлом году оценивал в 500 миллионов долларов.

Пастбищные земли, переданные клубу, находятся на реке Поной в южной части района, у границы с региональным заказником. Это территория компактного проживания саами и кольских коми-ижемцев. Помимо того что на Поное пасутся олени кооператива, через эту территорию проходят пути миграции диких оленей; кроме того, это место зимовки стельных самок лося.

Орлов регулярно приезжает в Ловозерский район на охоту. Местные жители рассказывали, что неоднократно уличали бизнесмена в браконьерстве, однако правовых последствий для него это не имело, поскольку его всякий раз сопровождали чиновники регионального Минприроды и охотинспекции.

Председатель “Оленевода” Андрей Рейзвих долгие годы убеждал Минприроды передать пастбища в аренду его кооперативу. “Что я слышал в ответ? – отмечал он в январе на встрече с главой ведомства Дмитрием Руусалепом. – В бюджете нет денег на межевание, пасите своих оленей спокойно, никто ваши пастбища не тронет. И вот я узнаю о принятом кулуарно решении: уже и межевание сделали, и арендатор нашелся”.

Аукцион на передачу земель в аренду был фиктивным – помимо охотничьего клуба его участником стала лишь некая зарегистрированная в Мурманской области фирма “Лебяжье”, учредителем которой является тот же Орлов. На торги 16 января представитель “Лебяжьего” не явился, и клуб получил землю без конкурса по стартовой цене 109 тысяч рублей, то есть по 1,5 рубля за гектар. Прочие затраты клуба также невелики: 105 тысяч рублей в год за пользование биоресурсами и всего 3,5 тысячи рублей ежегодно – как арендная плата за лесные земли.

Проведение аукциона без согласования с местным коренным населением, указывают авторы обращения в ООН, нарушают помимо прочего и российский закон, предусматривающий свободное использование земель, необходимых для традиционного хозяйствования.

Ранее саамские и коми-ижемские организации уже обращались в Управление верховного комиссара ООН по правам человека и Постоянный форум Объединенных Наций по вопросам коренных народов в связи с планами чиновников открыть охотхозяйство на Поное. Также они писали региональному омбудсмену, в прокуратуру, Совфед, Госдуму и Владимиру Путину. Результата эти обращения не принесли.