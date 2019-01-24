Четверг, 28 марта 2019

Белый Дом получил предложения по новому пакету санкций против России за отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника. Президент Дональд Трамп должен одобрить пакет санкций, подготовленный Госдепартаментом и Минфином.

После появления новостей о санкциях курс рубля по отношению к доллару перед закрытием торгов вырос более чем на 0,5 рубля и составил 65,73 рубля.

В сентябре прошлого года помощник госсекретаря Маниша Сингх, возглавляющая бюро по экономическим и деловым вопросам Госдепа, сообщила комитету по иностранным делам Палаты представителей США о планах ввести “очень суровый второй раунд санкций” в ноябре. Как сообщала тогда чиновница, они будут предусматривать банковские ограничения, запрет на покупку оборонных товаров, запрет на предоставление России финансовой помощи. Однако в ноябре санкции так и не были введены.

Санкции за отравление Скрипалей вводятся по американскому закону 1991 года о контроле над оборотом химического и биологического оружия. Ранее под действие этого закона подпадали только КНДР и Сирия. Вторую часть санкций предполагалось ввести, если Россия не выполнит ряд условий, включающих в себя гарантии отказа от использования химического и биологического оружия и допуск инспекций на предполагаемые объекты по производству химоружия.

В начале ноября Белый Дом уведомил Конгресс о невыполнении Москвой требований закона.

Новый пакет санкций должен содержать как минимум три из шести перечисленных в законе мер: голосование Соединенных Штатов против предоставления стране кредитов любыми международными банками; запрет на кредитование правительства страны частными американскими банками; запрет на экспорт в страну любых американских товаров; понижение уровня или приостановка дипотношений; запрет на перевозки авиакомпаниям, подконтрольным властям страны (в случае с Россией такой запрет может коснуться “Аэрофлота”).

Первая часть санкций за отравление Скрипаля вступила в силу 27 августа. Они включают запрет на выдачу кредитов или любой другой финансовой помощи России властями США, запрет на поставку в Россию оборонных товаров, лицензий или конструкторских решений, за исключением лицензий в области сотрудничества двух стран в космической сфере, включая частные космические запуски. Запрещено любое финансирование российской оборонки.

Санкции также ограничили экспорт и перепродажу в Россию товаров и технологий в целом ряде областей, чувствительных для американской национальной безопасности: это касается, в частности, авионики, подводных аппаратов, некоторых газовых турбин и калибровочного оборудования. Ограничения коснулись предоставления новых экспортных лицензий, по старым лицензиям поставки продолжились.

Исключение было сделано для товаров и технологий, необходимых для обеспечения полетов в области гражданской авиации, российско-американского космического сотрудничества, поставок дочерним фирмам американских компаний в России и сделок с российскими гражданскими коммерческими компаниями, которым технологии и товары передаются для конечного использования.