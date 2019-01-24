СМИ: В администрации Назрани ранен сын мэра Тумгоева
Несколько мужчин в четверг вечером напали на здание мэрии Назрани и открыли стрельбу из травматических пистолетов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный “информированный источник”.
Ранения получили три человека: сына мэра города Алихана Тумгоева, охранник (из публикации не понятно, самого мэра или сына) и некто “посторонний”.
Нападавшие скрылись до прибытия полицейских.
Травмы у пострадавших неопасные, говорится в публикации.
Причина атаки пока не известна.
1 декабря прошлого года “Фортанга” передавала, что 55-летний Тумгоев уходит в отставку. Сообщалось, что, по непроверенной информации, чиновник уже несколько раз подавал заявление из-за несогласия с передачей ингушских земель Чечне, однако глава региона Юнус-Бек Евкуров всякий раз убеждал его остаться в должности.
На другой день чиновник в своем Инстаграме опроверг информацию “Фортанги”. Однако издание настаивало, что в скором времени мэр все же уйдет с поста.
В понедельник – вторник в Магасе и близ Назрани прошли новые масштабные акции за отставку Евкурова и отмену соглашения о новой ингушско-чеченской границе.