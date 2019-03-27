Среда, 27 марта 2019

Операция по свержению президента Мадуро начнется 6 апреля, объявил лидер венесуэльской оппозиции

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция "Свобода", которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро, начнется 6 апреля. Соответствующее заявление он разместил в своем микроблоге Twitter.

"6 апреля пройдут первые тактические акции операции "Свобода" по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы", – написал политик.

Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения. "Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп", – добавил Гуайдо.

Ранее оппозиционер призвал граждан выйти в субботу, 31 марта, на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества в стране, передает ТАСС.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Одним из ярких последних проявлений неспособности режима Николаса Мадуро решать социально-экономические проблемы страны стали блэкауты, происходившие в Венесуэле на протяжении марта.

Наиболее крупное отключение электроснабжения произошло 7 марта и затронуло Каракас и остальную территорию Венесуэлы. Отключения электричества произошли во всех 23 штатах страны. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.

Потери Венесуэлы из-за обесточившей на пять дней большую часть страны аварии составили 875 млн долларов за четыре дня, подсчитали эксперты. Это почти равно 1 проценту ВВП.

В дальнейшем проблемы с электроснабжением будут обходиться стране в 100 млн долларов в день, предположили специалисты. Кроме того, как минимум 15 детей умерли в больнице венесуэльского города Матурин из-за блэкаута.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сначала обвинил в случившемся "американский империализм", а затем заявил об атаках на энергосистему Венесуэлы изнутри со стороны "врагов Венесуэлы", под которыми подразумевались представители оппозиции.

Армия Венесуэлы, как сообщалось, взяла под охрану энергосистему страны. Военные охраняют электростанции, а за линиями электропередач ведется наблюдение с воздуха, заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес. Однако в борьбе с блэкаутами армия оказалась бессильна. 26 марта из-за нового сбоя в Каракасе перестало работать метро. Отключения электричества затронули 21 штат из двадцати трех. Власти вновь объяснили произошедшее диверсией.