Среда, 27 марта 2019

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо назначил на 6 апреля старт подготовительного этапа кампании, направленной на свержение режима Мадуро. В серии постов в личном твиттере он тезисно изложил план “операции Свобода”, цель которой – “прекращение узурпации” и освобождение Венесуэлы.

6 апреля, отметил Гуйадо, станет днем “первых тактических действий операции “Свобода” по всей стране”. К этому времени, уточнил лидер венесуэльской оппозиции, “мы должны быть подготовлены и организованы, с уже сформированными комитетами помощи и свободы”.

Главным мотивом участия в массовом движении протеста, считает Гуайдо, должен стать провал систем жизнеобеспечения страны. “Когда вам не хватает света, воды, газа и транспортных услуг, наступает время мирно протестовать против нарушения ваших прав и сказать диктатору, что этого достаточно”, – отметил он.

В субботу, 30 марта, Гуайдо позвал “всю Венесуэлу на улицы, чтобы потребовать прекращения узурпации и отсутствия коммунальных услуг”.

Лидер революции предлагает своим сторонникам “формировать комитеты помощи и свободы в каждом доме, в каждом квартале и на каждом рабочем месте в Венесуэле и быть готовыми к мобилизации на улицах”.

Гуайдо призвал всех сотрудников полиции защищать народ от вооруженных группировок. Он также сообщил, что все свои действия намерен обсуждать и согласовывать с международным сообществом.

Почти каждый твит Гуайдо сопровождается хэштегами ¡#VamosBien porque vamos con todo! #VamosOperaciónLibertad (“Все хорошо, потому что мы вместе. Даешь операцию Свобода!”).

Президентские полномочия 35-летнего Гуайдо признали большинство государств Латинской Америки, США, Канада и европейские страны.

Россия продолжает считать единственным легитимным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, оказывая ему финансовую и военную поддержку. Президент США Дональд Трамп в среду потребовал от России вывести свои войска из Венесуэлы и добавил, что США рассматривают для этого все варианты.