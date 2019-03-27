Среда, 27 марта 2019

В Бишкеке против активиста Нурлана Карымшакова открыто уголовное дело по статье о возбуждении вражды за антипутинский пикет у российского посольства, сообщает “Радио Азаттык” со ссылкой на правозащитницу Риту Карасартову. Против жены активиста, участвовавшей в акции, возбуждено дело по той же статье, уточняет активист Теймур Самедов.

“Фергана” уточняет, что Карымшакова с женой задержали у посольства в среду утром. Их доставили в Первомайский РОВД Бишкека. Как сообщает правозащитник Александр Паленый, там им 19 часов не давали есть и пить.

По словам Карасартовой, на плакатах Карымшакова было написано “Путин – агрессор”, “Оккупант”, “Убийца” и “Нам не нужна военная база”.

Милиция усмотрела в этих лозунгах призывы к межнациональной розни. Активисту инкриминировали статью 313 УК Киргизии (возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды). Санкция части 1 этой статьи (без дополнительных квалифицирующих признаков) – от 5 до 7 с половиной лет колонии, части 2 (возбуждение вражды с применением неопасного насилия или угрозой его применения, или группой лиц по предварительному сговору) – от 7 с половиной до 10 лет.

Супругов допрашивали до 5 часов утра, после чего поместили в изолятор временного содержания до суда по поводу избрания меры пресечения. Адвокат Карымшакова Замир Жоошев сообщил сайту “Клооп”, что ему удалось встретиться с подзащитным лишь спустя 14 часов после его задержания. По словам адвоката, протокол о задержании супругов милиционеры составили с недопустимыми нарушениями лишь 19 часов спустя.

Дома у Карымшакова с санкции Первомайского райсуда киргизской столицы прошел обыск. Как сообщил сын активиста, присутствовавший при обыске, его отца обвинили в связях с “украинскими националистами”.

У Карымшаковых четверо детей, из них трое несовершеннолетних.

В четверг с однодневным визитом в Бишкек прибыл Владимир Путин. В аэропорту его встретил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. В ходе переговоров планируется подписать около 30 двусторонних документов, в том числе протокол к соглашению о статусе и условиях пребывания в Киргизии российской военной базы.

Накануне помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что правительство России выделит Киргизии 30 миллионов долларов в качестве безвозмездной финансовой помощи.