Среда, 27 марта 2019

В Ростове-на-Дону задержаны фигуранты девятого крымского дела “Хизб ут-тахрир” Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров, обыски у которых прошли накануне в их отсутствие. Об этом сообщает “Крымская солидарность” со ссылкой на члена следственной группы ФСБ, фабрикующей дело.

Позже выяснилось, что при задержании подозреваемых били; в частности, Абдулкадырова – по ногам.

Все трое задержанных – активисты “Крымской солидарности”. Бекиров и Арифмеметов – блогеры, хорошо известные репортажами с обысков и судов в аннексированном Крыму. Абдулкадыров занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО.

Таким образом, в розыске остается лишь один из 24 фигурантов дела – Эдем Яячиков.

В среду утром после массовых обысков, проведенных ФСБ при участии полиции и Росгвардии, были задержаны 20 крымских татар, в том числе активистов “Крымской солидарности”. В тот же день вечером Киевский райсуд отправил девятерых из 20 задержанных в СИЗО на срок до 15 мая. Были арестованы Тофик Абдулгазиев, Меджит Абдурахманов, Фархат Базаров, Аким Бекиров, Сервер Газиев, Сейран Муртаза, Эрфан Османов, Сейтвели Сейтабдиев и Рустем Сейтхалилов.

В четверг Киевский райсуд отправил в СИЗО остальных 11 задержанных. Это Изет Абдуллаев, Билял Адилов, Энвер Аметов, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Яшар Муэдинов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев и Асан Яников. Разбирательства проводились в закрытом режиме.

Арестованный Гафаров – инвалид III группы. В 2017 году он перенес инфаркт миокарда.

Кроме того, в суд были доставлены Ремзи Бекиров, Арифмеметов и Абдулкадыров. Позже остальных задержанных их арестовали.

Поддержать политзеков к Киевскому райсуда пришли десятки их земляков. Они устроили флэшмоб с плакатами “Мы – “Крымская солидарность” и “Верните 166 детям их отцов!!!”.

С детьми – Мерьем Куку, жена политзека Эмир-Усеина Куку (второе крымское дело “Хизб ут-тахрир”). Фото: “Крымская солидарность”

Участник флэшмоба Таир Ибрагимов, стоявший с плакатом “Мы – “Крымская солидарность”, был задержан. Его увезли в ОП “Киевский”. К активисту в отдел отправились адвокат Эмиль Курбединов и общественный защитник Сабри Талыпов.

На Ибрагимова оформили протокол по части 5 статьи 20.2 российского КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Ареста, а соответственно и задержания в полиции до суда эта норма не предполагает. Суд назначен на пятницу, начало в 11 утра.

В деле пять основных фигурантов: Базаров, Ремзи Бекиров, Изетов, Сулейманов и Умеров. Им вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая от 15 лет до пожизненного срока. Остальным 19 инкриминирована часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии.

Изетов и Сулейманов – также известные активисты “Крымской солидарности”. Адилов в 2017 году был оштрафован на 10 тысяч рублей по части 1 статьи 318 российского УК (угроза насилием в отношении родственников представителей власти) за то, что во время обысков по пятому крымскому делу “Хизб ут-тахрир” заявил омоновцу: “Мои дети злее будут, чем я. Вашим детям будет хана, за то что вы так относитесь к нам”.

Облавы на крымских татар 27 марта – самые массовые за все пять лет российской оккупации Крыма. Обыски прошли по 26 адресам в Симферополе, а также в Симферопольском (село Строгоновка, поселок Айкаван), Белогорском (село Владимировка) и Красногвардейском (поселок Октябрьское) районах.

Во время обысков в симферопольском микрорайоне Каменка (Бавурчи) были задержаны активисты Эскендер Мамутов и Эмиль Зиядинов, фиксировавшие действия силовиков на видео. На обоих сфабриковали протоколы по части 1 статьи 19.3 российского КоАП (неповиновение законному требованию правоохранителя). Вечером Киевский райсуд арестовал Мамутова на 5 суток, а Зиядинова оштрафовал на 500 рублей.