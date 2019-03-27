Среда, 27 марта 2019

Спасский райсуд Приморья приговорил оппозиционера Дмитрия Третьякова к 2 годам условно с 2-летним испытательным сроком за репост заметки журналиста-эмигранта Аркадия Бабченко об антикоррупционных акциях, прошедших в России 12 июня 2017-го. Об этом сообщает “Правозащита “Открытки”, адвокат которой Сергей Валиулин защищает оппозиционера.

На время испытательного срока осужденному запрещено участие в общественных организациях.

32-летний Третьяков – юрист из Спасска-Дальнего, сторонник Алексея Навального – объявлен виновным по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет). Оппозиционер больше года провел в СИЗО. После оглашения приговора его освободили в зале суда.

В прениях сторон 15 марта прокурор требовал для Третьякова 2 года колонии-поселения. Такой приговор был бы в данном случае менее суровым: согласно закону о льготном зачете это наказание считалось бы уже полностью отбытым.

Политзек вину не признал.

Приговор оппозиционеру будет обжалован, заверил адвокат Валиулин. “Помимо процессуальных нарушений, мы в суде говорили о том, что ФСБ провела как минимум три экспертизы, чтобы найти “экстремистское начало” в тексте Бабченко, – заметил юрист. – Таким образом, Третьяков не мог заведомо знать (как указано в обвинении), что в посте есть признаки экстремизма”.

Валиулин добавил, что из ответа на свой адвокатский запрос узнал о доследственной проверке, ведущейся в отношении самого Бабченко. Результатов проверки, говорилось в документе, пока нет.

Свою публикацию Бабченко поместил в личном телеграм-канале на другой день после акций, 13 июня 2017 года. Третьяков перепостил этот текст в открытой телеграм-группе приморских сторонников Навального “Операция “Утка”, сопроводив публикацию таким комментарием: “Я сейчас скину важный текст… Бабченко на месте не было, в основном он абсолютно прав”.

Дело против оппозиционера открыли в январе 2018-го. Внимание ФСБ привлек следующий фрагмент текста: “Надо четко понимать, что будут менты, газ, дубинки, резиновые пули, титушки, проломленные головы. Это сначала. И готовиться надо противостоять именно этому. Драться с ментами. Не отдавать своих. Ночевать на улице с кострами. Ставить баррикады. Жечь автозаки. А не в клетках селфиться. Без этого продолжения – все бессмысленно”.

14 марта прошлого года в квартире Третьякова был проведен обыск. ФСБ изъяла ноутбук и мобильник оппозиционера; самого Третьякова задержали и увезли во Владивосток. Силовики убеждали задержанного дать признательные показания, обещая за это мягкую меру пресечения. Третьяков ответил отказом. 16 марта он был отправлен в СИЗО.

По информации “Правозащиты “Открытки”, дело оппозиционера – первый известный в России случай преследования за публикацию в Телеграме.

В материалах дела имеется четырехчасовая видеозапись, сделанная по поручению следователя приморского УФСБ Тумяка в апреле прошлого года. В тот день Третьякова привезли в управление, чтобы ознакомить с постановлением о назначении экспертизы. В кабинете вместе с оппозиционером находился другой следственно арестованный – сотрудничающий со спецслужбой Андрей Тернопольский. Он завел с политзеком беседу, в которой старался подвести его к признанию умышленных призывов к свержению действующей власти.

На втором часу записи камера зафиксировала, как силовики передали Тернопольскому два пакета. В них находились три бутылки, по виду коньячные. Часть спиртного Тернопольский распил вместе с Третьяковым. Однако политзек, несмотря на выпитое, до самого конца записи объяснял, что не выступал и не выступает за свержение власти и не имел цели призывать к этому других.

ФСБ назвала эпизод, зафиксированный камерой, оперативным мероприятием, направленным на закрепление или подтверждение виновности Третьякова.

Адвокат Валиулин настаивал на исключении видео из числа доказательств. Однако судья на слушаниях 14 марта ходатайство отклонил.