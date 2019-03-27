Среда, 27 марта 2019

В Москве задержан бывший полпред Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе, экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Как передает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД, бывшего чиновника подозревают в мошенничестве. ТАСС сообщает, что Ишаеву может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении. По данным агентства, сейчас с ним проводятся следственные действия, а протокол его задержания в порядке статьи 91 УПК еще не оформлен.

Ишаева задержали по делу о злоупотреблениях в лесной отрасли, передает Интерфакс со ссылкой на “информированный источник”.

По данным РБК, задержаны также сын бывшего полпреда Дмитрий Ишаев, глава представительства “Роснефти” в Хабаровском крае Геннадий Кондратов и доверенное лицо Ишаева, зампред правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимир Хлапов.

Между тем сотрудники ФСБ проводят обыски в здании правительства Хабаровского края. Источник Интерфакса сообщает, что силовики в том числе обыскивают кабинет Хлапова. Агентство подтверждает, что задержание Ишаева и обыски проходят в рамках одного дела.

По сведениям ТАСС, обыски также проходят в офисах, где работают члены семьи Ишаева.

На прошлой неделе в правительстве Хабаровского края уже проходили обыски по делу о махинациях в области лесозаготовок. По этому делу Центральный райсуд Хабаровска 20 марта арестовал бывшего зампреда регионального правительства Василия Шихалева и руководителя лесозаготовительной организации Александра Пудовкина.

Шихалеву вменен пункт “в” части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий; от 3 до 10 лет) и часть 5 статьи 33 – часть 4 статьи 159 УК (пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере; до 10 лет). Пудовкину инкриминирована часть 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой или особо крупном размере; до 10 лет) и часть 5 статьи 33 – пункт “в” часть 3 статьи 286 кодекса (пособничество в превышении должностных полномочий; от 3 до 10 лет).

По версии Генпрокуратуры, Шихалев, в 2013-2018 годах курировавший в Хабаровском крае лесную отрасль, с октября 2013-го по сентябрь 2018-го оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, которой руководил Пудовкин. Как утверждается, в ходе проверки выяснилось, что организация Пудовкина незаконно получила из федерального бюджета более миллиарда рублей субсидий, а также незаконно вырубила лес, причинив более 9 миллионнов рублей ущерба.

Ишаев возглавлял Хабаровский край в 1991-2009 годах. В 2009-м президент Дмитрий Медведев назначил его полпредом в ДВФО. В 2012-2013 годах чиновник одновременно был министром по развитию Дальнего Востока. В 2013 году Путин уволил Ишаева с поста полпреда. В 2013-2018 годах он был советником президента “Роснефти” в ранге вице-президента компании по координации проектов на Дальнем Востоке.