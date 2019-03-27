Среда, 27 марта 2019

В Петербурге, Москве и Подмосковье были устроены обыски у сайентологов. Об этом сообщает 78.Ru.

Как утверждается, обыски проводились по делу об обмане более чем 400 дольщиков жилищно-строительного кооператива во Всеволожском районе Ленинградской области. Ущерб оценивается в сумму около 800 миллионов рублей. Дело было возбуждено УМВД по Петербургу и Ленобласти еще в июне 2017 года.

В Петербурге обыск прошел в городской Сайентологической церкви. В мероприятии участвовал спецназ ФСБ.

В Москве и Подмосковье обыски проводились по целому ряду адресов. В частности, передает ТАСС, силовики явились в головной российский офис сайентологов в столичном пригороде Лосино-Петровский. По информации 78.Ru, обыскивали и жилища сайентологов в Москве.

Данные ТАСС существенно расходятся с информацией петербургского сайта. В частности, агентство утверждает, что дело расследует ФСБ, хотя 78.Ru в своей публикации прямо ссылалось на полицейский главк. Кроме того, в сообщении ТАСС говорится не об обманутых дольщиков, а о проведении платных тренингов и семинаров без лицензии (один из эпизодов дела Сайентологической церкви Петербурга, задержания по которому прошли в июне 2017 года).

Между тем РИА “Новости” утверждает, что в Москве открыто другое дело сайентологов, отдельное от того, по которому в четверг проводился обыск в Петербурге.

По делу Сайентологической церкви отправлены в СИЗО ее духовный лидер Иван Мацицкий и главбух Сахиб Алиев. Еще трое фигуранток – исполнительный директор Галина Шуринова, начальница отдела по официальным вопросам Анастасия Терентьева и юрист Констанция Есаулкова – находятся под домашним арестом. Помимо обвинения в незаконном предпринимательстве фигурантам вменены две “экстремистские” статьи, а Алиеву – также статья об отмывании денег.

О завершении следствия по делу сообщалось еще в мае прошлого года. Тем не менее информации об отправке материалов в суд, насколько известно, до сих пор не поступало.