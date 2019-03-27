Среда, 27 марта 2019

В Хасавюртовском районе Дагестана ФСБ задержала нового фигуранта дела о взрывах 2010 года в московском метро. Сообщение об этом появилось на сайте спецслужбы; позже РБК передал, что подозреваемого зовут Магомед Нуров.

Как уточнил СКР, задержание прошло накануне, 27 марта. Нуров доставлен в Москву; в четверг центральный аппарат ведомства предъявил ему обвинение по двум эпизодам, каждый из которых квалифицирован по пункту “б” части 3 статьи 205 УК (теракт в составе организованной группы, повлекший умышленное причинение смерти человеку). Санкция этой нормы – срок от 15 лет до пожизненного.

Вечером судья Басманного райсуда столицы Наталия Дударь арестовала Нурова на срок до 27 мая.

Согласно фабуле дела, как ее изложил на слушаниях следователь, Нурову вменяется перевозка на машине смертниц, совершивших теракты. Как пишет ТАСС, чиновник заявил, что задержанный вину признал. Адвокат возразил, что такое признание Нуров сделал, потому что не понял обвинения. Вины в терроризме, подчеркнул юрист, его клиент не признает.

Адвокат добавил, что у Нурова восемь детей и уже это заставляет усомниться в том, что он скроется.

Сам задержанный также заявил, что скрываться не намерен. Он возражал против ареста, заметив в частности: “Я имею инвалидность бесконечную”.

В марте 2011 года, в годовщину взрывов, СКР утверждал, что все причастные к ним установлены. Заявлялось, что шестеро подозреваемый убиты, а седьмой – Гусен Магомедов – объявлен в международный розыск.

В феврале 2013-го Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Магомедов убит в лесу у аула Кадыркент Сергокалинского района Дагестана. Как утверждалось, при попытке задержания силовиками он вступил с ними в бой.

Таким образом, судебного разбирательства по делу о взрывах не было.

О нынешнем задержании ФСБ и СКР объявили накануне девятой годовщины терактов.

Еще в 2013 году сообщалось, что убиты все подозреваемые по делу о взрывах в московском метро. Таким образом, судебного разбирательства по делу о взрывах не было. Вчера задержали еще одного. Зачем-то понадобился суд? https://t.co/3HY0pVxpJD pic.twitter.com/3mG4sit8R1

— Грани.Ру (@GraniTweet) 28 марта 2019 г.

29 марта 2010 года на центральных станциях Сокольнической линии “Лубянка” и “Парк культуры” смертницы совершили два взрыва. На “Лубянке” взорвалась 28-летняя Марьям Шарипова, на “Парке культуры” – 18-летняя Дженнет Абдуллаева (Абдурахманова). Сообщалось, что Абдуллаева была женой Магомедали Вагабова, объявленного организатором атак.

В результате взрывов погибли 40 человек; больше 90 получили травмы.

Утверждалось также, что через два дня после взрывов в Москве группировка Вагабова совершила двойной теракт в Кизляре.

В нынешний понедельник появилась неофициальная информация о том, что в Хасавюртовском районе задержаны три человека, связанных, как утверждалось, с Кариной Спиридоновой, которая, по заявлению силовиков, совершила самоподрыв поблизости от полицейского поста в Грозном в ноябре прошлого года. Официального подтверждения эти сведения так и не получили.

Не исключено, что один из задержанных, о котором шла речь, теперь привлечен по делу о терактах в метро. Заявление СКР о том, что подозреваемого задержали позже, 27 марта, вполне может быть дезинформацией.