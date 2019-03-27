Среда, 27 марта 2019

Роскомнадзор направил администрациям 10 VPN-сервисов уведомления с требованием подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уведомления адресованы NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited.

Закон об информации обязывает поисковики, а также VPN-сервисы и анонимайзеры блокировать доступ к запрещенным в России ресурсам. ФГИС рассылает обновления реестра запрещенной информации. Непосредственным основанием для отправки требования является обращение в РКН одной из структур, уполномоченных вести оперативно-разыскную деятельность. К таким структурам относятся полиция, ФСБ, ФСО, Федеральная таможенная служба, СВР и ФСИН.

Ко ФГИС подключились “Яндекс”, “Спутник”, Mail.Ru и “Рамблер”. Что касается Google, то он первоначально требование игнорировал. За это в декабре прошлого года компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей. После этого, сообщали СМИ, сервис, не подключаясь ко ФГИС, начал фильтровать поисковую выдачу, всякий раз изучая основания запрета ресурса в России. В итоге из выдачи теперь исключаются ссылки примерно на 70 процентов сайтов из реестра РКН. Как утверждалось, чиновников такой компромисс устроил.

Между тем VPN-сервисам и анонимайзерам, в отличие от поисковиков, подобные требования РКН направил впервые.

Сервисам, которые не выполнят требование в течение 30 рабочих дней, грозит в частности такая санкция, как блокировка в России.

Администрация TorGuard объявила, что не намерена подчиняться полученному накануне требованию чиновников. Как говорится в сообщении, компания уже начала вывод серверов из Москвы и Петербурга и в дальнейшем пользоваться услугами российских дата-центров не намерена. В соседних странах, отмечается в заявлении, будут установлены дополнительные сервера, чтобы обеспечить российским пользователям быстрое соединение.

“TorGuard не раскрывал никакой информации российским властям”, – подчеркнула администрация сервиса.