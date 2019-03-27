Среда, 27 марта 2019

В Сирии с лета прошлого года действует российско-украинская ЧВК “Вега”. Об этом сообщается в расследовании Conflict Intelligence Team.

Если ЧВК Вагнера непосредственно участвует в боевых действиях, то таких свидетельств в отношении “Веги” расследование не обнаружило. Как говорится в публикации, достоверно установлено лишь, что “Вега” тренирует боевиков лояльной диктатору Башару Асаду группировки “Лива эль-Кудс” (ар. “Иерусалимская бригада”), образованной палестинскими суннитами.

Фирма под названием Vega Strategic Services была основана в апреле 2011-го в Николаеве бывшими украинскими и российскими спецназовцами. В следующем году ЧВК перерегистрировали на Кипре под названием Vegacy Strategic Services. На тот момент половина компании принадлежала директору – гражданину Украины Анатолию Смолину, – а другой половиной владела кипрская фирма, бенефициаров которой установить не удалось.

В мае прошлого года компанию официально ликвидировали. Однако ее представительства по-прежнему действуют в Сирии, а также Великобритании, Германии и Таиланде. Кроме того, связанные с “Вегой” фирмы работают в Москве (“Корпус безопасности Legat”), Иркутске и на Украине.

В Николаеве и Одессе “Вега” проводит курсы подготовки операторов морской охраны иностранных судов.

Московский “Корпус безопасности Legat” сотрудничает с ЧОП и ЧВК Белоруссии, Великобритании, Греции, Кипра, Мальты, Чехии, Шри-Ланки и ЮАР. Директором “Легата” является тот же Смолин, а номинальными владельцами – бизнесмены Игорь Страмилов и Валерий Засенко.

Как отметила CIT, в отличие от ЧВК Вагнера, существование которой власти России отрицают, “Вега” – первая официальная частная военная компания, действующая в Сирии в интересах Асада – причем, вероятно, с ведома российского командования.

Между тем СБУ назвала информацию CIT вбросом российского ГРУ. В частности, говорится в заявлении на сайте украинской спецслужбы, ЧВК на Украине запрещены, а николаевская фирма Vega Strategic Services была охранной, а не военной. Кроме того, указала СБУ, Смолин еще в 2012 году выехал в Россию и с тех пор Украину не посещал. Как отмечается в публикации, украинская спецслужба располагает данными о том, что с 2016 года Смолин через подконтрольные ему российские ЧОП занимается вербовкой именно в ЧВК Вагнера.

Директор СБУ Василий Грицак заметил: “Члены террористического синдиката российских спецслужб под названием ЧВК Вагнера не имеют гражданства. За последние годы СБУ разоблачила сотни наемников этого внештатного подразделения ГРУ, среди которых есть и выходцы с Украины, из Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Сербии и других стран. Единственное, что их объединяет, – готовность убивать кого угодно в какой угодно точке мира по указанию Кремля и за его деньги. И никакие российские фэйки уже не могут скрыть эту правду от мирового сообщества”.