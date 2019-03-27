Среда, 27 марта 2019

Судья Бабушкинского райсуда Москвы Надежда Курышева приговорила музыканта Вячеслава Елисеева (Вячу) к 3 годам общего режима по делу о наркотиках. Об этом сообщает “МБХ-медиа” со ссылкой на Оксану Елисееву, жену осужденного.

В обвинительном заключении 45-летнему Елисееву вменялись часть 3 пункт 30 – пункт “г” 4 статьи 228.1 УК (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Музыкант был арестован в октябре прошлого года, после того как у него изъяли три свертка с амфетамином, гашишем и марихуаной общим весом 50 грамм.

В прениях 26 марта прокурор запрашивал для подсудимого 11-летний срок. Максимум, грозивший Елисееву по такому обвинению, – 15 лет колонии.

Однако, рассказала жена музыканта, судья Курышева переквалифицировала дело “со сбыта на хранение”. Очевидно, имеется в виду часть 2 статьи 222 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере) – в таком случае подсудимому дали минимальный срок, предусмотренный этой нормой.

Именно на переквалификации дела настаивал в прениях адвокат Сергей Николаев. Сам Елисеев не отрицал, что при нем обнаружили наркотики, однако настаивал, что приобрел их для личного употребления, а для последующего сбыта.

“Обжаловать пока не будем”, – заключила собеседница “МБХ-медиа”.

Относительно второго дела Елисеева – о песне “Убить президента” – жена музыканта сообщила, что оно еще расследуется.

Это дело возбудили 21 декабря, когда Елисеев уже содержался в московском СИЗО-4 “Медведь”. Оно квалифицировано по части 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму), предусматривающей от 2 до 5 лет колонии. Поводом к преследованию музыканта стала запись и публикация в интернете песни “Убить президента”. Все куплеты в ней, кроме последнего, завершаются словами “убить президента” и звуком пулеметной очереди, а последний – фразой “Россия будет свободной, а Путин будет казнен”. Клип на песню представляет собой кадры хроники Гражданской войны.

Согласно фабуле дела, музыкант совершил “публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в виде убийства президента Российской Федерации”.

По разным данным, песню Елисеев написал в 2012 или в 2013 году. Сам музыкант пояснял, что сочинил ее под впечатлением от акции, прошедшей в Москве в марте 2012-го, – тогда на железнодорожном мосту, идущем вдоль Хамовнического вала, вывесили растяжку с текстом “Путин будет казнен”. Схожая акция проводилась в Москве и раньше; лозунг “Путин будет казнен” был достаточно популярен в среде радикальных активистов в первой половине 2010-х годов.

Доследственная проверка по “террористической” статье началась еще в 2017 году. В декабре 2017-го у Елисеева прошел обыск, в ходе которого была изъяла электронная техника. Далее следователь несколько раз отказывал в возбуждении дела, но прокуратура неизменно отменяла эти решения.

До 2017 года Елисеев был начальником юридического департамента завода “Пульсар”, входящего в структуру “Росэлектроники” – подразделения “Ростеха”. Донос, заявлял музыкант, на него подал после ссоры коммерческий директор “Пульсара” Сергей Рудаков. В материалах дела, пояснял Елисеев, он видел цитаты из доноса. Рудаков утверждал, что “на оборонном предприятии работает террорист”.

В 1990-х годах Елисеев играл в рок-группах Владивостока, в 2000-х начал писать электронную музыку и давать сольные концерты. В 2004 году музыкант переехал в Ростов-на-Дону, а позже – в Москву. Выступал на оппозиционных митингах; так, в 2017-м играл на концерте “День русской нации”.

Фабрикацию “террористического” дела Елисеев называет местью за свою активную политическую позицию.

Музыкант заявлял, что “поддерживает (российскую) политику с Украиной” и “выступает за свободу и независимость” ДНР и ЛНР. Елисеев – друг сопредседателя “Другой России” Александра Аверина, осужденного к 3 годам общего режима по делу о попытке ввезти в Россию с оккупированных боевиками территорий Восточной Украины пистолет Макарова и патроны.