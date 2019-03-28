Четверг, 28 марта 2019

Вопрос передачи петербургского Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ на срок 49 лет снят с повестки дня. Об этом сообщает РБК со ссылкой в частности на источник в правительстве.

“Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала (проводить богослужения. – Ред.), никакая передача не нужна, – заметил чиновник. – Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос”.

Еще один собеседник газеты – близкий к правительству – заметил, что нынешнее решение обусловлено политическими мотивами: большинство петербуржцев были категорически против передачи собора клирикам.

Председатель совета директором Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский в комментарии РБК заметил, что главный лоббист передачи собора – митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий (Судаков) – в феврале нынешнего года ушел с поста управляющего делами Московской патриархии.

Кроме того, добавил Бадовский, реставрация Исаакия в ближайшие годы потребует многомиллиардного финансирования. У РПЦ таких денег нет.

30 декабря 2018-го утратило силу распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга о передаче Исаакия клирикам. За два года, прошедшие с момента издания документа, РПЦ должна была заключить с чиновниками договор, но так этого и не сделала.

Новое распоряжение о передаче Исаакия могло быть издано лишь после подачи церковью повторной заявки. Однако она так и не поступила.

Прежний губернатор Петербурга Георгий Полтавченко неоднократно выступал в поддержку передачи Исаакия РПЦ. Однако в октябре прошлого года он был отправлен в отставку.

Решение петербургских чиновников передать собор клирикам вызвало недовольство общественности. В первой половине 2017 года в городе прошел целый ряд протестных акций. Также была подана заявка на проведение регионального референдума о судьбе Исаакия, однако заксобрание Петербурга инициативу заблокировало. В свою очередь, Конституционный суд отказался рассматривать жалобу на несоответствие городского закона, устанавливающего порядок передачи имущества клирикам, Основному закону страны.

СМИ передавали, что принципиальное решение о передаче собора РПЦ было принято на встрече Владимира Путина с патриархом Кириллом.