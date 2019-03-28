Четверг, 28 марта 2019

Судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь отправила Виктора Ишаева, бывшего полпреда Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе, под домашний арест на срок до 27 мая. О слушаниях, прошедших вечером в четверг, тогда же сообщил Интерфакс.

Именно на такой мере пресечения настаивал следователь СКР. Адвокат ходатайствовал об освобождении под залог 15 миллионов рублей.

Отбывать домашний арест Ишаев помещен по месту прописки в Москве – в квартире на западе города. Адвокат просил в случае назначения такой меры пресечения разрешить бывшему чиновнику прогулки, однако Дударь ходатайство проигнорировала.

О задержании Ишаева стало известно в четверг утром. По части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) бывшему чиновнику грозит до 10 лет колонии.

Дело было открыто по доносу “Роснефти”, сообщал вице-президент – пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев. Согласно фабуле дела, как ее излагал СКР, в 2014-2017 годах Ишаев, сам будучи вице-президентом госкомпании, арендовал помещение для ее представительства в Хабаровском крае по явно завышенной цене у фирмы, принадлежащей лично ему. Сам Ишаев на слушаниях заявил, что ему вменяется ущерб 5 миллионов рублей.

Вину бывший чиновник не признает.

В 1991 году Ишаев стал главой администрации Хабаровского края; в 1996-м избран первым губернатором региона. Этот пост он занимал до 2009-го, после чего президент Дмитрий Медведев назначил чиновника своим полпредом на Дальнем Востоке. Должность полпреда Ишаев сохранял и в первый год третьего срока Владимира Путина, причем тогда, с 2012 года, совмещал ее с постом главы Минвостокразвития. В 2013-м чиновника уволили с обоих постов. В том же 2013-м Ишаев стал советником президента “Роснефти” в ранге вице-президента по координации проектов на Дальнем Востоке. В этой должности работал до прошлого года.