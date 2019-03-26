Вторник, 26 марта 2019

Начальник штаба армии Алжира призвал применить статью о недееспособности президента

Заместитель министра обороны Алжира, начальник штаба Национальной народной армии (ННА) Ахмед Гаид Салах призвал во вторник применить 102-ю статью конституции. Она предусматривает в случае тяжелой и продолжительной болезни президента назначение председателя парламента временным главой государства с последующим созывом досрочных президентских выборов, сообщает информационный портал Alg24.

"Необходимо принять решение для выхода из кризиса, которое бы гарантировало удовлетворение всех законных требований алжирского народа, соблюдение положений конституции и преемственность государственного суверенитета. Решение, которое будет носить характер консенсуса для всех сторон, а именно – решение, предусмотренное статьей 102 конституции", – отметил Гаид Салах во время посещения военного округа в Уаргле.

Впрочем, оппозиция уже отвергла предложение высокопоставленного военного, поскольку, согласно 102-й статье конституции, президентские полномочия в случае недееспособности Бутефлики должны перейти к председателю верхней палаты парламента страны (Совета Нации) Абделькадеру Бенсалаху. Тем самым окружению Бутефлики удастся сохранить власть.

Вместо этого лидер оппозиционной партии "Фронт справедливости и развития" Абдалла Джабалла предлагает применить статью 7 конституции, в которой народ назван источником власти. Таким образом, нежелание общества подчиняться действующему президенту также является достаточным основанием для его отстранения от власти. Тем не менее, Джабалла выразил готовность обсудить предложение военных на съезде оппозиционных сил.

В Алжире с 22 февраля не утихают массовые акции протеста против продления полномочий президента страны Абдельазиза Бутефлики. По мнению оппозиции и гражданских активистов, в последние годы важнейшие для страны решения принимает не сам Бутефлика, а его окружение, которое заинтересовано в продлении жизни нынешней политической системы. В 2013 году алжирский лидер перенес тяжелый инсульт. С тех пор он передвигается в инвалидном кресле, с трудом говорит, практически не появляется на публике и часто выезжает на лечение за границу.

В ответ на общественные протесты Бутефлика 11 марта в послании нации объявил об отказе баллотироваться на пятый президентский срок, отсрочке ранее намеченных на 18 апреля президентских выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции.

Однако оппозиция отвергла диалог с властями и отказалась участвовать в общенациональной конференции. Противники правящего режима заявили о намерении продолжать манифестации и добиваться от Бутефлики и его окружения немедленного ухода. Ждать 10-12 месяцев, пока будет принята новая конституция и проведены выборы нового президента, оппозиция не намерена.