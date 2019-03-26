Вторник, 26 марта 2019

Задержанные в Сургуте свидетели Иеговы получили травмы не в день облав, а позже, заявляют в пресс-службе СКР по Югре. Как передает Интерфакс, в следственном ведомстве признали, что силовики перед обысками “применили боевые приемы к нескольким задержанным в рамках своих полномочий, поскольку те активно сопротивлялись”. Как утверждается, в результате те получили незначительные гематомы и ссадины на ногах.

Всего с заявлениями о пытках и применении физической силы в ходе облав на свидетелей Иеговы в Сургуте в правоохранительные органы обратились девять человек.

В заключениях судебно-медицинских экспертиз утверждается, что остальные травмы, о которых заявляют пожаловавшиеся на пытки, в том числе ожоги от электрошокера, якобы не могли быть нанесены в день следственных действий, а были получены позже. Относительно нескольких задержанных эксперты пришли к выводу, что у них нет каких-либо телесных повреждений.

В СКР заявляют, что проверка по заявлениям свидетелей Иеговы продолжается, однако, по мнению следствия, действия участников сургутской общины религиозной организации “по распространению информации о нарушении их прав и применении насилия” являются “попыткой воздействия на следствие и направлены на дискредитацию правоохранительных органов”.

Обыски и задержания по сургутскому делу свидетелей Иеговы прошли 15 февраля как в Сургуте, так и в Лянторе, а также других населенных пунктах Югры. По неофициальным данным, всего прошло 22 обыска, по итогам которых задержали несколько десятков человек.

Пытки проводились на первом этаже здания горотдела СКР как 15 февраля, так и на следующий день в перерывах между допросами. Им подверглись как минимум семеро верующих: 32-летний техник Евгений Кайряк, 52-летний инженер Вячеслав Боронос, 41-летний электрогазосварщик Алексей Плехов, 21-летний ремонтник лифтов Кирилл Северинчик, 31-летний технический специалист Артем Ким, 41-летний водитель Сергей Волосников и 57-летний Сергей Логинов. Задержанных избивали, обливали водой, применяли к ним электрошокер, душили полиэтиленовым пакетом, делали им некие уколы.

Большинство задержанных в ходе облав остались на свободе, в СИЗО затем были отправлены три человека – Логинов, 42-летний Евгений Федин и 52-летний Артур Северинчик, отец Кирилла Северинчика. 8 марта окружной суд Югры отменил решение об аресте Северинчика.

Сургутское дело иеговистов дело квалифицировано по частям 1 (организация деятельности экстремистской организации; от 6 до 10 лет колонии), 1.1 статьи 282.2 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение в деятельность экстремистской организации; от 4 до 8 лет). Всего его фигурантами, по данным сайта “Свидетели Иеговы в России”, являются 19 человек. В таком случае это самое массовое из дел иеговистов, возбужденных в стране.