Вторник, 26 марта 2019

В Симферополе, а также Симферопольском и Белогорском районах аннексированного Крыма российские силовики пришли с обысками как минимум по 25 адресам крымских татар. Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Как отметил журналист Заир Акадыров, это самая массовая серия обысков у крымских татар за все пять лет оккупации региона.

В Симферополе обыски проводятся: в микрорайоне Каменка (Бавурчи) – у Азиза Бекирова, Акима Бекирова, в доме Абдульазиза, у Тофика Абдулгазиева, Бекира Адылова, Сервера Газиева; в микрорайоне Белое-5 – Алима и Фархада Керимовых. В Симферопольском районе обыски прошли в селе Строгоновка (Мамак), ближнем пригороде крымской столицы, у Руслана Сулейманова, Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова. В селе Владимировка (Кёнечи) Белогорского района силовики пришли к Изету Абдуллаеву и Мустафе Абдуллаеву. В доме Изета Абдуллаева находятся его беременная жена Гузель и двухлетний ребенок. Кроме того, обыски проходят у Эрфана Османова, Меджита Абдурахманова, Яшара Муэдинова, Джемиля Гафарова, Ризы Изетова, Сейтхалилова, Владлена Абдулкадырова и Фархада Базарова. В Каменке квартал, где идут обыски, перекрыт Росгвардией, туда не допускают местных жителей, сообщают “Крым.Реалии”.

У дома Шейхалиева силовики схватили двух человек, пришедших его поддержать.

Завершились обыски в домах Рустема Сейтхалилова, Шабана и Заремы Умеровых, в микрорайоне Белое-5 – у Эдема Яячика, в Каменке – у Сейтабдиева. Яячика в момент обыска не было дома. Сейтхалилова и Умерова увезли в Симферополь в УФСБ по Крыму и Севастополю. Известно, что Умерову инкримирована статья 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), у него при обыске изъяли телефоны, внутренний паспорт и ноутбук. Также в УФСБ доставлены Базаров и Риза Изетов. Сейтабдиева увезли в машине Ford без номеров.

Как сообщает коллаборационистское агентство “Крыминформ” со ссылкой на пресс-службу крымского УФСБ, обыски с участием подразделений ФСБ, МВД и Росгвардии проводятся “по местам жительства сторонников “Хизб ут-тахрир”.

В Крыму после аннексии полуострова против мусульман, в основном крымских татар, сфабриковано уже восемь дел “Хизб ут-тахрир”. Преследованиям по ним подвергся 31 человек.