Вторник, 26 марта 2019

В Кирове и Челябинской области открыты новые дела против иеговистов. Информация об этом появилась во вторник на сайте “Свидетели Иеговы в России”.

Фигурантами кировского дела стали 70-летний Евгений Удинцев, 58-летний Александр Шамов и 27-летний Андрей Щепин. Всего же обыски прошли как минимум по 10 адресам. Нескольких человек задержали и увезли на допросы.

Никакой иной информации о деле пока нет.

Это уже второе дело иеговистов в Кирове. По первому в октябре прошлого года были отправлены в СИЗО живущий в России гражданин Польши Анджей Онищук, а также Владимир Коробейников, Андрей и Евгений Суворковы (родственники это или однофамильцы, неясно) и Максим Халтурин. Дело квалифицировано по части 1 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации; от 6 до 10 лет колонии) и части 1 статьи 282.3 УК (финансирование экстремизма; от 3 до 8 лет). Следствие ведет областной главк СКР.

В декабре Коробейников был переведен под домашний арест. В прошлом месяце меры пресечения на домашний арест смягчили Андрею Суворкову и Халтурину. Онищук и Евгений Суворков остаются в СИЗО.

В Челябинской области по делу задержаны жители Еманжелинска супруги Павел и Елена Поповы. Во вторник около 7 утра в квартиру Поповых постучали и сообщили через дверь, будто во дворе с их машиной случилось некая авария. Когда хозяева открыли дверь, они увидели около десятка автоматчиков в масках, у одного из которых была кувалда – очевидно, для взлома квартиры в случае отказа супругов открывать.

При обыске у Поповых изъяли электронную технику, семейные фото, книги и загранпаспорта. Затем обоих верующих увезли на допрос в другой город, предположительно в Челябинск, находящийся примерно в 50 километрах к северу. Малолетняя дочь хозяев осталась на попечении друзей семьи.

Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел областного главка СКР. При обыске визитеры заявили Поповым, что отправка их в СИЗО “зависит от того, как они будут сотрудничать”.

Одновременно по вторник обыски по делу проходили в Металлургическом районе Челябинска.

Насколько известно, это первое дело свидетелей Иеговы в регионе.