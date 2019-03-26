Вторник, 26 марта 2019

В Петербурге дальнобойщики поводят акцию протеста в желтых светоотражающих жилетах, видеотрансляцию ведет youtube-канал Sotavision. “Протестная стоянка” приурочена ко второй годовщине всероссийской забастовки водителей против системы “Платон”.

В петербургской акции участвуют около 30 грузовиков и более 100 легковых автомобилей. Организаторы пообещали “стоять весь день до темноты для привлечения внимания к произволу правительства в отношении народа”.

Как уточняет телеграм-канал “Протестный Петербург”, акция проходит около перекрестка проспекта Маршала Жукова и Дороги на Турухтанные острова на юго-западе города. К грузовикам прикреплены флаги и транспаранты с лозунгами “Нет Платону”, “Дороги – народу”, “Акциз – налог один, мы больше не отдадим!”.

Рядом стоят несколько микроавтобусов полиции и патрульных машин. Полиция не препятствует проведению акции. Правоохранители лишь проверили документы организаторов и потребовали раздвинуть машины, ссылаясь на закон о митингах.

Координатор “Объединения перевозчиков России” Сергей Владимиров заявил “Росбалту”, что требования дальнобойщиков “не изменились с 2017 года: нет платным дорогам, нет высоким налогам, нет реестру грузоперевозчиков, мы требуем прозрачный акциз и выражения недоверия правительству”. Он добавил, что среди 50 участников акции – не только водители, но и “разные неравнодушные граждане”.

Масштабные акции дальнобойщиков против введения системы сбора с большегрузов “Платон” стартовали в ноябре 2015 года. 27 марта 2017 года начался новый этап протестов в связи с удовением тарифа за километр пройденного пути (с полутора до трех рублей).

Желтые жилеты – атрибут массовых протестов во Франции, которые проходят каждую субботу с ноября прошлого года под социально-экономическими и политическими лозунгами.