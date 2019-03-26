Вторник, 26 марта 2019

После обысков, которые ФСБ при участии полиции и Росгвардии провела в ряде центральных местностей аннексированного Крыма, в региональный главк спецслужбы доставлены 20 крымских татар. Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Задержаны Тофик Абдулгазиев, Иззет Абдуллаев, Меджит Абдурахманов, Билял Адилов, Энвер Аметов, Фарид Базаров, Аким Бекиров, Сервер Газиев, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртаза, Яшар Муэдинов, Эрфан Османов, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев и Асан Яников.

Ранее коллаборантское агентство “Крыминформ” передавало со ссылкой на спецслужбу, что обыски и задержания ведутся по очередному делу “Хизб ут-тахрир”.

Изетов, житель поселка Айкаван Симферопольского района, – известный гражданский активист. Множество раз выступал общественным защитником на судах по административным делам, сфабрикованным против его земляков. В 2017 году активиста дважды – 30 мая и 11 мая – задерживали и допрашивали (по крайней мере один раз – после обыска), но оба раза, допросив, отпускали. Подвергался и административным задержаниям.

Нынешний обыск у Изетова начался в 6:15. В постановлении, предъявленном визитерами, заявлялось, что активист подозревается по части 2 статьи 205.5 российского УК (участие в деятельности террористической организации), предусматривающей от 10 до 20 лет колонии. Именно статью 205.5 вменяют всем фигурантам дел “Хизб ут-тахрир”.

Фотосъемка, а также аудио- и видеозапись обыска не проводились. У активиста изъяли два мобильника. Кроме того, было заявлено, что в машинах Изетова обнаружена ряд изданий “Хизб ут-тахрир”. Все эти книги, брошюры и журналы, настаивает “Крымская солидарность”, активисту подбросили.

Адилов – житель симферопольского микрорайона Каменка (Бавурчи). В июле 2017 года он был оштрафован на 10 тысяч рублей по части 1 статьи 318 российского УК (угроза насилием в отношении родственников представителей власти). Поводом к преследованию активиста стала его реплика, брошенная омоновцу во время обысков по симферопольскому делу “Хизб ут-тахрир”. Местные жители, пришедшие к домам земляков, вступили в перепалку с силовиками из-за их крайне грубого поведения. Адилов заявил: “Мои дети злее будут, чем я. Вашим детям будет хана, за то что вы так относитесь к нам”.

В среду обыск у Адилова начался в 5:30. Каких бы то ни было документов визитеры активисту не представили. Были изъяты ноутбук, планшет и мобильники. Серверу Адилову, пожилому отцу активиста, во время обыска стало плохо.

Еще один задержанный активист “Крымской солидарности” – Руслан Сулейманов из села Строгоновка (Мамак), примыкающего к Симферополю с юго-востока. В этом же селе силовики явились к известному активисту движения Ремзи Бекирову, однако не застали его дома. В середине дня трое силовиков из ФСБ и двое полицейских обходили каждый дом в Строгоновке и расспрашивали хозяев о местонахождении активиста.

Ремзи Бекиров активно посещает политические процессы в Крыму, ведет интернет-трансляции как с судов, так и с обысков. В 2017 году дважды подвергался административным арестам.

Накануне, 26 марта, Бекирова с женой и Сулейманова задержали на погранпункте “Армянск” при попытке выехать из Крыма на континентальную Украину. Обоих активистов допросили, после чего испортили им паспорта и оформили административные протоколы, в которых утверждалось, что паспорта испортили они сами. Затем всех троих отпустили.

Еще одним известным активистом “Крымской солидарности” из Строгоновки, к которому явились силовики, стал блогер Осман Арифмеметов. Как и Ремзи Бекиров, он вел трансляции с обысков и судов. Выезжал на процессы и в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Кроме того, Арифмеметов делал передачи арестованным землякам в СИЗО и помогал семьям политзеков.

В 2017 году активиста также как минимум дважды задерживали. Один раз он был отправлен под административный арест.

После нынешнего обыска, однако, Арифмеметов задержан не был.

Всего в среду обыски прошли по 26 адресам в Симферополе, а также Симферопольском, Белогорском и Красногвардейском районах Крыма. Обыски проводились по крайней мере с 4 утра – именно в 4 часа силовики явились к жителю Каменки Муртазе, одному из 15 ныне задержанных.

Между тем Симферопольский райсуд Симферополя арестовал на 5 суток Эскендера Мамутова, пришедшего поддержать тех, кого обыскивали. Его объявили виновным по статье 20.1 российского КоАП (мелкое хулиганство). Другого свидетеля обысков, Эмиля Зиядинова, тот же суд оштрафовал на 500 рублей по статье 19.3 кодекса (неповиновение законным требованиям полицейского).

Отмечалось, что это самая массовая серия обысков у крымских татар за все пять лет российской оккупации региона.