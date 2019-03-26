Вторник, 26 марта 2019

В Ингушетии тысячи демонстрантов, протестующих против власти Юнус-Бека Евкурова, перекрыли федеральную трассу “Кавказ” на Экажевском кругу у въезда в Назрань, а также построили там баррикады из камней и веток. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Утром в среду лидеры протестов в Магасе, продолжавшихся почти сутки, получили от чиновников обещание согласовать новую акцию через 5 дней, после чего призвали демонстрантов прекратить акцию. Однако значительная часть собравшихся призыву не последовали и около полудня продолжили протесты, переместившись к Экажевскому кругу, который расположен всего лишь примерно в 5 километрах от столицы региона.

По информации телеграм-канала in//Line, непосредственным поводом к новым протестам послужила информация о том, что в ЦПЭ для дачи объяснений вызваны ингушские росгвардейцы, не позволившие силовикам из других регионов въехать на тяжелых “Уралах” в толпу демонстрантов в Магасе. При этом собравшиеся не отказались и от ранее выдвинутых требований, главные из которых – отставка Евкурова и отмена соглашения о новой границе между Ингушетией и Чечней.

Председатель Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов, сопредседатель этого же совета Ахмед Барахоев и сопредседатель Конгресса ингушского народа Ахмет Погоров, явившись ко въезду в Назрань, вновь обратились к протестующим с призывом разойтись. Однако этого призыва послушали лишь немногие из демонстрантов. Больше того, после известия о новой акции туда начали стягиваться жители Назрановского и Малгобекского районов.

Помимо гаишников на Экажевский круг прибыли оперативники ЦПЭ и спецназовцы. Тем не менее по состоянию на 16:20 мск они не вмешивались в ситуацию.

Движение большегрузов по трассе “Кавказ” заблокировано. Легковые машины следуют в объезд.

Мобильный интернет в Ингушетии по состоянию на 16 часов не функционировал.