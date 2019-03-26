Вторник, 26 марта 2019

Администрация СИЗО-1 в Твери отправила в карцер крымского украинского активиста Владимира Балуха, осужденного к 4 годам 11 месяцам общего режима по сфабрикованным делам о хранении патронов и тротиловых шашек и о нападении на полицейского. Об этом сообщила на своей ФБ-странице журналистка из Москвы Виктория Ивлева со ссылкой на координатора тверского отделения “Открытой России” Артема Важенкова, который в среду безуспешно пытался сделать политзеку передачу.

Фсиновцы заявили оппозиционеру, что, поскольку Балух находится в карцере, передачи ему не положены.

Между тем адвокат политзека Ольга Динзе заметила “Крым.Реалиям”, что сможет посетить своего клиента не раньше, чем через неделю.

С 18 октября прошлого года Балух отбывал срок в ИК-2 в Керчи. Однако 13 февраля 2019-го политзека забрали из колонии в СИЗО-1 в Симферополе, а затем вывезли в Россию без вещей и голодным. Во вторник стало известно, что активист доставлен в Тверь через Краснодар, Армавир, Воронеж и Ярославль.

В октябре, после прекращения более чем полугодовой частичной голодовки, Балух отказывался есть пищу, которую дают в СИЗО и колонии, и питался только продуктами из передач. 17 февраля фсиновцы симферопольского СИЗО отказались принять у Натальи, жены Балуха, передачу для политзека, сославшись на то, что необходимые документы до сих пор не распечатаны.

Чем питается Балух после вывоза из Крыма, неизвестно.

Ожидается, что из Твери политзека отправят в ИК-4 в Торжке. Это единственная в регионе мужская колония общего режима.

В 2010-2012 годах в торжокской ИК-4 содержался гражданский активист Сергей Мохнаткин, осужденный по делу о нападении на милиционера. 17 февраля 2012-го политзек был избит заместителем начальника колонии по воспитательной работе, после того как пожаловался на пропажу вещей из кладовой в школе ИК-4.

В декабре 2016 – августе 2017 года, после ужесточения режима отбывания срока – перевода из колонии-поселения в колонию общего режима, – в ИК-4 находился тверской блогер Андрей Бубеев, осужденный по делам об экстремизме, сепаратизме и хранении патронов. Буквально через неделю после освобождения Бубеев эмигрировал на Украину.

24 марта 2016 года 10 омоновцев и спецназовцев, прибывших в ИК-4, в течение 40 минут издевались над таджиками, азербайджанцами и другими заключенными-мусульманами. “Строй приблизительно из 40 осужденных вывели из зоны камер наблюдения и подвергли принудительному “исправлению”, – говорилось в сообщении движения “Таджикские трудовые мигранты”. Людей, “как баранов, приговоренных к закланию, таскали по земле и заставляли раздвигать ягодицы”. Отмечалось, что действия силовиков “вызвали возмущение среди заключенных-славян”.

Правовые основания для этапирования политзека из Крыма неясны. Статья 73 УИК (места отбывания лишения свободы) устанавливает, что осужденные, за исключением ряда категорий, к которым Балух не относится, должны отбывать срок в том же регионе, в каком живут или были осуждены. Перевод допускается лишь “в исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия”. Согласия отбывать срок в России Балух не давал.

Смысл статьи 81 вполне описывается ее заголовком – “Отбывание осужденными к лишению свободы всего срока наказания в одном исправительном учреждении”. Тем не менее и в этой норме делается оговорка об “исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном учреждении”.

Как отмечала Крымская правозащитная группа, вывоз Балуха в Россию нарушает IV Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Она запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

48-летний Балух – фермер из села Серебрянка Раздольненского района Крыма. В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, он вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и Балух заменил его национальным флагом Украины. Аннексию полуострова активист не признал и за российским гражданством не обращался.

В 2015 году у Балуха несколько раз проходили обыски; по итогам одного из них он был арестован на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полиции. Затем против него возбудили уголовное дело об оскорблении оперативника ЦПЭ лейтенанта Евгения Баранова (статья 319 российского УК). В июне 2016-го активист был осужден по этому делу к 320 часам обязательных работ; отбывать работы он отказался.

29 ноября 2016 года Балух прикрепил на своем доме в Серебрянке табличку с адресом “вулиця Героїв Небесної сотні, 18″. Полторы недели спустя, 8 декабря, оперативники ФСБ задержали активиста по второму делу; он был отправлен в симферопольский СИЗО-1, где провел почти два года, за исключением полутора месяцев в декабре 2017 – январе 2018-го, на которые его переводили под домашний арест.

14 марта прошлого года по итогам апелляции Балуху было назначено 3 года 5 месяцев колонии-поселения со штрафом 10 тысяч рублей. Политзека объявили виновным по части 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки).

В знак протеста против этого приговора активист и держал голодовку.

Между тем в августе 2017 года против Балуха начали фабриковать третье дело – о нападении на начальника ИВС российского УМВД по Раздольненскому району Валерия Ткаченко. В этот ИВС политзека доставляли из СИЗО для участия в процессе, который проходил в Раздольненском райсуде. В действительности Ткаченко сам побил Балуха, а также оскорблял его по национальному признаку и ругал матом. Политзеку вменили часть 2 статьи 321 УК России (применение неопасного насилия к сотруднику места содержания под стражей). Путем частичного сложения приговоров по второму и третьему делам Балуху дали 5 лет общего режима с 10-тысячным штрафом; в апелляции 3 октября срок ему уменьшили на месяц.

Как тогда отмечала защита, в соответствии с законом о льготном зачете Балуху остается отбыть в заключении чуть больше года.

25 января 2019-го судья подконтрольного России Керченского горсуда Крыма Александр Ковалев отказал Балуху в УДО. Дав политзеку положительную характеристику, фсиновцы ИК-2, однако, заявили, что он находится в ИК-2 меньше полугода, поэтому его личность пока “недостаточно изучена”. Сам Балух участвовать в слушаниях отказался, и в суд его не доставляли.