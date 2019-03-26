Вторник, 26 марта 2019

Во вторник вечером ГТРК “Ставрополье” сообщило о задержании сторонника “Исламского государства”, готовившего теракты в регионе. Днем в среду эту информацию со ссылкой на краевое УФСБ подтвердил “Интерфакс-Юг”.

Задержание было проведено еще в конце февраля. О подозреваемом сообщается лишь, что он уроженец Дагестана. На вид ему меньше 20 лет.

ГТРК “Ставрополье” в своем сюжете опубликовало фрагмент видео, на котором подозреваемый приносит баят (присягу) халифу ИГ Абу Бакру аль-Багдади.

Как утверждается, при обыске наряду с компьютерной техникой у подозреваемого были изъяты флаг ИГ и некая религиозная литература.

Следствие ведет ФСБ. По каким статьям УК открыто дело и какая мера пресечения избрана задержанному, не уточняется.

В апреле прошлого года в Ставрополе по делу о подготовке теракта был арестован 20-летний мусульманин Максим Панченко. На видео, которое тогда опубликовало ГТРК “Ставрополье”, спецназовцы выводят уже задержанного Панченко из микроавтобуса, скрутив ему руки за спиной. На съемку наложены повторяющиеся трижды выкрики сдавленным голосом “Слава Имарату Кавказ! Аллаху акбар!”, хотя видно, что задержанный в это время молчит.

За нынешний месяц стало известно о двух случаях преследования на Ставрополье по подозрениям в причастности к исламскому терроризму. 12 марта появилась информация, что в СИЗО отправлена некая 27-летняя жительница город Михайловск Шпаковского района, которая, как утверждалось, в феврале перечислила деньги на счет, открытый для помощи ИГ. По части 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму) арестованной грозит от 5 до 15 лет.

В ночь на 14 марта у хутора Балки того же Шпаковского района ФСБ убила двоих граждан – уроженцев Волгоградской области, которые, как утверждалось, прибыли на Ставрополье для совершения “преступлений террористической направленности”.