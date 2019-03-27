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Трамп: Мы задействуем все средства, чтобы Россия ушла из Венесуэлы

Среда, 27 марта 2019

Президент США Дональд Трамп потребовал от России вывести свои войска из Венесуэлы. Как передает Reuters, такое заявление он сделал после встречи с Фабианой Росалес, женой и.о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

“Россия должна уйти”, – подчеркнул Трамп. На уточняющий вопрос, как предполагается принудить Москву к этому, президент США ответил: “Увидим. Рассматриваются все варианты”.

Первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский в ответ на заявление Трампа заметил, что Москва намерена соблюдать договоренности, заключенные с Венесуэлой, в том числе с администрацией Николаса Мадуро, узурпировавшего власть в этой стране. “Не дело США предписывать, как поступать другим странам, и решать их судьбу, – подчеркнул чиновник. – Это сугубое дело народа Венесуэлы и ее единственно законного президента Николаса Мадуро”.

На встрече с Трампом Росалес сообщила, что во вторник Гуайдо подвергся нападению, однако деталей не уточнила. Жену и.о. президента сопровождали жена и сестра начальника его администрации Роберто Марреро, который на прошлой неделе был отправлен режимом Мадуро в тюрьму.

В субботу в Каракасе приземлились два самолета Минобороны России. На них, по утверждению журналиста Хавьера Майорки, прибыли 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба сухопутных войск генерал-полковником Василием Тонкошкуровым. Позже Reuters сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что в числе прибывших – специалисты по кибербезопасности.

25 марта генеральный секретариат Организации американских государств осудил отправку в Венесуэлу военных из России, расценив произошедшее как интервенцию, предпринятую с целью запугивания. В ОАГ указали, что вопреки Конституции Венесуэлы отправка российского контингента не была согласована с Национальной ассамблеей страны.

Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова возразила, что присутствие российских военных в Венесуэле регулируется двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве и согласования с Национальной ассамблеей не требует.

В тот же день госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре предупредил главу МИД России Сергея Лаврова, что Вашингтон “не будет бездействовать, поскольку Россия обостряет напряженность в Венесуэле”.