Среда, 27 марта 2019

Президент США Дональд Трамп потребовал от России вывести свои войска из Венесуэлы. Как передает Reuters, такое заявление он сделал после встречи с Фабианой Росалес, женой и.о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

“Россия должна уйти”, – подчеркнул Трамп. На уточняющий вопрос, как предполагается принудить Москву к этому, президент США ответил: “Увидим. Рассматриваются все варианты”.

Первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский в ответ на заявление Трампа заметил, что Москва намерена соблюдать договоренности, заключенные с Венесуэлой, в том числе с администрацией Николаса Мадуро, узурпировавшего власть в этой стране. “Не дело США предписывать, как поступать другим странам, и решать их судьбу, – подчеркнул чиновник. – Это сугубое дело народа Венесуэлы и ее единственно законного президента Николаса Мадуро”.

На встрече с Трампом Росалес сообщила, что во вторник Гуайдо подвергся нападению, однако деталей не уточнила. Жену и.о. президента сопровождали жена и сестра начальника его администрации Роберто Марреро, который на прошлой неделе был отправлен режимом Мадуро в тюрьму.

В субботу в Каракасе приземлились два самолета Минобороны России. На них, по утверждению журналиста Хавьера Майорки, прибыли 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба сухопутных войск генерал-полковником Василием Тонкошкуровым. Позже Reuters сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что в числе прибывших – специалисты по кибербезопасности.

25 марта генеральный секретариат Организации американских государств осудил отправку в Венесуэлу военных из России, расценив произошедшее как интервенцию, предпринятую с целью запугивания. В ОАГ указали, что вопреки Конституции Венесуэлы отправка российского контингента не была согласована с Национальной ассамблеей страны.

Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова возразила, что присутствие российских военных в Венесуэле регулируется двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве и согласования с Национальной ассамблеей не требует.

В тот же день госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре предупредил главу МИД России Сергея Лаврова, что Вашингтон “не будет бездействовать, поскольку Россия обостряет напряженность в Венесуэле”.