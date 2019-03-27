Среда, 27 марта 2019

Вильнюсский окружной суд заочно приговорил 94-летнего экс-министра обороны СССР маршала Дмитрия Язова к 10 годам колонии за военные преступления и преступления против человечности, совершенные советскими войсками при штурме Вильнюсской телебашни и здания телерадиокомитета Литвы в ночь на 13 января 1991 года. Об этом сообщает Delfi.Lt.

В ходе штурма погибли 14 демонстрантов, больше 1000 пострадали.

Всего в деле 67 фигурантов – граждане России, Белоруссии и Украины. Им были инкриминированы те же обвинения, что и Язову. 65 фигурантов осудят заочно; в зале суда находились только двое. Это задержанный в Литве в 2014 году Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе гражданин России Геннадий Иванов, бывший начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии. Мель после задержания был арестован; Иванов находится на свободе.

Еще один обвиняемый – бывший офицер КГБ Михаил Головатов – в 2011 году был задержан по запросу Вильнюса в Вене, однако вскоре освобожден австрийскими властями.

Головатов заочно осужден к 12 годам колонии. Мель получил 7-летний реальный срок; с учетом времени, проведенного в тюрьме до приговора, ему остается отбыть в заключении около 2 лет. Иванов осужден к 4 годам колонии, однако до вступления приговора в законную силу останется на свободе.

Максимальный срок – 14 лет – назначен бывшему командующему Вильнюсским гарнизоном Владимиру Усхопчику.

15 мая прошлого года в прениях сторон прокурор Генпрокуратуры Литвы Дайва Скорпускайте-Лисаускене запросила для Меля 16, а для Иванова – 12 лет колонии. Для Язова, Головатова, Усхопчика, а также для одного из командиров вильнюсских десантников Василия Кустрио, замглавы МВД СССР Николая Демидова и некоего Василия Савина (по данным литовских СМИ, командующий военным округом, каким – не указывалось; командиром Прибалтийского военного округа он не был) прокурор требовала пожизненных сроков.

Суд неоднократно пытался допросить в статусе свидетеля по делу экс-президента СССР Михаила Горбачева. Однако сам Горбачев повестки игнорировал, а Генпрокуратура России содействия литовским властям не оказала.

В июле прошлого года российский СКР открыл против чиновников Генпрокуратуры и судов Литвы, участвовавших в преследовании обвиняемых, дело о привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности.