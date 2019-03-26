Вторник, 26 марта 2019

Судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь отправила бывшего министра по координации деятельности “открытого правительства” Михаила Абызова в СИЗО на срок до 25 мая по делу о преступном сообществе и мошенничестве. Об этом сообщает “Медиазона”.

46-летнему Абызову, задержанному в столице накануне, уже предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения; от 15 до 20 лет колонии) и части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере; до 10 лет).

Дело было открыто в понедельник. Следствие ведет управление центрального аппарата СКР по расследованию особо важных дел. Поданное следователем ходатайство об аресте Абызова было поддержано прокурором.

Сам бывший чиновник и его адвокаты настаивали на освобождении под залог 1 миллиард рублей или по крайней мере на домашнем аресте. Однако следователь и прокурор выступили категорически против таких мер пресечения, назвав их недостаточными.

Абызов в суде заявил, что вину не признает.

Перед слушаниями адвокат Александр Аснис на вопрос журналистов, считает ли он дело Абызова политическим, ответил, что не имеет оснований для такого утверждения. “Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления”, – добавил юрист. Разрешение конфликта, также отметил Аснис, относится к сфере гражданского, а не уголовного судопроизводства.

Целый ряд крупных функционеров представил через адвокатов поручительства за Абызова. В числе поручителей были председатель правления “Роснано” Анатолий Чубайс, зампред Внешэкономбанка, бывшая пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и бывший руководитель администрации президента Александр Волошин.

Поддержать Абызова на слушания явился бывший гендиректор “Роснано” Леонид Меламед, ранее находившийся под домашним арестом по делу о растрате. Дело, одним из фигурантов которого является Меламед, Черемушкинский райсуд Москвы в декабре 2017 года вернул в прокуратуру. Повторно в суд оно, насколько известно, не поступало.

Помимо Абызова в деле еще пять фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. В зависимости от вменяемой роли им инкриминированы части 2 (участие в преступном сообществе; от 5 до 10 лет колонии) или 3 статьи 210 и та же часть 4 статьи 159 УК. Ильичев находится за границей, остальных задержали. Как и бывший министр, никто из задержанных вину не признал.

Несколько раньше Абызова тем же Басманным судом был арестован Степанов.

Эпизоды дела датируются апрелем 2011 – ноябрем 2014 года. Как утверждается, Абызов, будучи бенефициаром ряда офшорных фирм, организовал и возглавил преступное сообщество, членами которого стали пятеро других фигурантов. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и фирмы “Региональные электрические сети”, которые вырабатывают и передают электроэнергию в Новосибирской области, заявил СКР, Абызов похитил у этих фирм 4 миллиарда рублей, которые в полном объеме вывел за рубеж.

Следственное ведомство отмечало, что тем самым фигуранты дела “поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны”.

Как уточнили позже адвокаты Абызова, в деле утверждается, что фигуранты приобрели 100 процентов акций в четырех энергокомпаниях – АСС, ПРиС, ПЭСК и РЭМиС, – а затем искусственно завысили стоимость активов и продали их ФГУП “Алмазювелирэкспорт”. Деньги от продажи и были выведены в офшоры. Администрация “Алмазювелирэкспорта” заявила, что цена сделки была завышена – по оценкам СКР, реальная стоимость компаний составляла 186 026 718 рублей 11 копеек.

По данным СМИ, примерно неделю назад Абызов прилетел в Москву из Италии, где жил последнее время. Сообщалось, что он прибыл на день рождения бывшего коллеги – предположительно Дворковича, который родился как раз 26 марта.

Также была опубликована информация о том, что ФСБ, ведущая оперативное сопровождение дела, выманила Абызова из-за границы. Адвокат Аснис, однако, в среду заявил “Медиазоне”, что это неправда. При этом он заверил, что в действительности бывший министр постоянно жил в Москве, а за границей бывал лишь наездами.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что его шефа заранее проинформировали о предстоящем задержании Абызова.

Абызов с 1993 года занимал топ-менеджерские посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса. В частности, с 1998-го он был членом правления РАО “ЕЭС России”, с 1999-го – зампредом правления, а с 2004 года – вновь членом правления, а также управляющим директором бизнес-единицы № 1. С 2010-го – член правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

С января 2012-го – советник Дмитрия Медведева, на тот момент президента. В мае того же года, после назначения Медведева премьером, стал министром “открытого правительства”. Его задачей была названа координация взаимодействия власти с гражданским обществом и бизнесом. С 2013-го одновременно возглавлял экспертную рабочую группу по рассмотрению общественных инициатив.

В мае прошлого года, после очередной инаугурации Путина и утверждения новой структуры кабмина, пост министра по делам “открытого правительства” был упразднен.