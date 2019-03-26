Вторник, 26 марта 2019

Подконтрольный России Симферопольский райсуд Крыма арестовал на срок до 15 мая девятерых крымских татар, задержанных в среду в ходе облав по новому делу “Хизб ут-тахрир”, сообщает журналист Антон Наумлюк.

Арестованы Меджит Абдурахманов, Тофик Абдулгазиев, Сейтвели Сейтнабдиев, Рустем Сейтхалилов, Аким Бекиров, Фархат Базаров, Сервер Газиев, Сейран Муртаза и Эрфан Османов.

В четверг суд должен рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным. В УФСБ по Крыму и Севастополю, кроме уже арестованных, были доставлены Иззет Абдуллаев, Билял Адилов, Энвер Аметов, Фарид Базаров, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Яшар Муэдинов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев и Асан Яников.

По словам Наумлюка, еще четверых фигурантов нового дела, местоположение которых неизвестно, предполагается арестовать заочно, после чего их объявят в розыск. В частности, силовики ищут активиста “Крымской солидарности” Ремзи Бекирова, которого при обыске не застали дома.

Как уточняют “Крым.Реалии” со ссылкой на адвоката Сияра Панича, Бекирову, Изетову, Сулейманову, Фариду Базарову и Умерову вменена часть 1 статьи 205.5 УК России (организация деятельности террористической организации), предусматривающа от 15 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы. Остальным задержанным инкриминирована часть 2 той же статьи (участие в деятельности такой организации), по которой им грозит от 10 до 20 лет колонии. Между тем в постановлении, которое Изетову показывали при обыске, заявлялось, что ему вменяют часть 2 “террористической” статьи.

Изетов, житель поселка Айкаван Симферопольского района, – известный гражданский активист. Множество раз выступал общественным защитником на судах по административным делам, сфабрикованным против его земляков. В 2017 году активиста дважды – 30 мая и 11 мая – задерживали и допрашивали (по крайней мере один раз – после обыска), но оба раза, допросив, отпускали. Подвергался и административным задержаниям.

Нынешний обыск у Изетова начался в 6:15.

Фотосъемка, а также аудио- и видеозапись обыска не проводились. У активиста изъяли два мобильника. Кроме того, было заявлено, что в машинах Изетова обнаружена ряд изданий “Хизб ут-тахрир”. Все эти книги, брошюры и журналы, настаивает “Крымская солидарность”, активисту подбросили.

Адилов – житель симферопольского микрорайона Каменка (Бавурчи). В июле 2017 года он был оштрафован на 10 тысяч рублей по части 1 статьи 318 российского УК (угроза насилием в отношении родственников представителей власти). Поводом к преследованию активиста стала его реплика, брошенная омоновцу во время обысков по симферопольскому делу “Хизб ут-тахрир”. Местные жители, пришедшие к домам земляков, вступили в перепалку с силовиками из-за их крайне грубого поведения. Адилов заявил: “Мои дети злее будут, чем я. Вашим детям будет хана, за то что вы так относитесь к нам”.

В среду обыск у Адилова начался в 5:30. Каких бы то ни было документов визитеры активисту не представили. Были изъяты ноутбук, планшет и мобильники. Серверу Адилову, пожилому отцу активиста, во время обыска стало плохо.

Еще один задержанный активист “Крымской солидарности” – Руслан Сулейманов из села Строгоновка (Мамак), примыкающего к Симферополю с юго-востока. В этом же селе силовики явились к известному активисту движения Ремзи Бекирову, однако не застали его дома. В середине дня трое силовиков из ФСБ и двое полицейских обходили каждый дом в Строгоновке и расспрашивали хозяев о местонахождении активиста.

Ремзи Бекиров активно посещает политические процессы в Крыму, ведет интернет-трансляции как с судов, так и с обысков. В 2017 году дважды подвергался административным арестам.

Накануне, 26 марта, Бекирова с женой и Сулейманова задержали на погранпункте “Армянск” при попытке выехать из Крыма на континентальную Украину. Обоих активистов допросили, после чего испортили им паспорта и оформили административные протоколы, в которых утверждалось, что паспорта испортили они сами. Затем всех троих отпустили.

Еще одним известным активистом “Крымской солидарности” из Строгоновки, к которому явились силовики, стал блогер Осман Арифмеметов. Как и Ремзи Бекиров, он вел трансляции с обысков и судов. Выезжал на процессы и в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Кроме того, Арифмеметов делал передачи арестованным землякам в СИЗО и помогал семьям политзеков.

В 2017 году активиста также как минимум дважды задерживали. Один раз он был отправлен под административный арест.

После нынешнего обыска, однако, Арифмеметов задержан не был.

Всего в среду обыски прошли по 26 адресам в Симферополе, а также Симферопольском, Белогорском и Красногвардейском районах Крыма. Обыски проводились по крайней мере с 4 утра – именно в 4 часа силовики явились к жителю Каменки Муртазе, одному из ныне задержанных.