Среда, 27 марта 2019

На следующей неделе США совместно с союзниками по НАТО объявят о новых мерах против России в связи с агрессией на Украине. Об этом на слушаниях в Палате представителей США заявил госсекретарь Майк Помпео,сообщает Reuters.

“На следующей неделе, я надеюсь… я смогу анонсировать еще одну серию действий, которые мы предпримем совместно”, – заявил госсекретарь. О каких именно действиях идет речь, он не сказал.

Предполагается, что о новых мерах против России будет объявлено на встрече министров министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет 3-4 апреля в Вашингтоне.

Помпео также признал, что Вашингтон мог бы делать больше в связи с российской активностью на Украине.

15 марта Минфин США ввел новые санкции в связи с агрессией России против Украины. За атаку на украинские военные корабли в Керченском проливе в санкционный список попали четыре офицера погранслужбы ФСБ, в том числе замдиректора погранслужбы – начальник береговой охраны вице-адмирал Геннадий Медведев. За организацию “выборов”, прошедших 11 ноября прошлого года в ДНР, санкции были введены против зампреда “центризбиркома республики” Алексея Найденко и секретаря “ЦИК” Владимира Высоцкого. В связи с аннексией Крыма ограничения приняли в отношении шести оборонных компаний и еще двух российских фирм, работающих на аннексированном полуострове.