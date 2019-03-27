Среда, 27 марта 2019

Принцип работы СВЧ печи и основные «МИФЫ» с ней связанные можно прочесть в этом посте.

Насколько я помню, СВЧ бывают 3 основных видов:

СВЧ в чистом виде, т. е. просто микроволновка

СВЧ+гриль, т. е. микроволновка с нагревательным элементом, который может обжарить продукт, при этом возможны различные режимы работы: просто СВЧ, просто гриль и СВЧ+гриль

СВЧ+гриль+конвекция, т. е. микроволновка с грилем и обдувом горячим воздухом. Опять же варианты работы — это комбинация разных режимов.

Как выбрать микроволновку:

Первый вопрос который я задавал покупателю и который вы должны себе задать: для каких целей приобретается СВЧ? Почему я так спрашивал? Ну это достаточно очевидно… Если микроволновка нужна для разогрева обеда в офисе или пользователь планирует по-быстрому себе завтраки греть, то тратится на супернавороченную печку совсем не стоит… И следует обратить внимание на простые модели, которые имеют только микроволны, информирует https://a-contract.ru.

Если же человек планирует готовить в микроволновке блюда так сказать «в полном объеме», то следует рассматривать более навороченные варианты с дополнительными функциями.

Мой второй вопрос всегда касался, как ни странно, района города и строения, в котором СВЧ предполагалось использовать. Казалось бы «что за фигня»? А вот и не ерунда… У нас в Одессе, в старых районах города, особенно в центре, очень часто зимой напряжение падает до 170-180 вольт /лично измерял/. Поэтому в этом случае стоит покупать СВЧ с ВЫСОКОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ. Для микроволновки это от 900 Вт и выше. Иначе даже стакан воды нагревается ну очень долго. Про строение вопрос тоже не праздный. Топовые модели СВЧ со всеми «прибамбасами» имеют потребляемую мощность около 2500 Вт. И готовим 30-60 минут. Могут и пробки вылететь.

Третий вопрос логично вытекает из ответа на первый: – Да я хочу готовить в СВЧ. И вопрос звучит достаточно странно: А какая духовка у вас дома?

Зачем об этом спрашивать? Если духовка обычная, а вы хотите получить максимум от СВЧ, то стоит обратить внимание на комбинацию СВЧ+гриль+конвекция. Микроволны готовят продукт изнутри, а горячий воздух создают ту самую хрустящую корочку. Если же духовка современная, с грилем и конвекцией /обдувом горячим воздухом/ — «дублировать» те же самые функции в микроволновке смысла особого нет…

В принципе, исходя из этих факторов, и того количества денег которое покупатель может потратить продавец и «нагружает» клиента. Но нам то надо избежать этого «грузева»

Так как же правильно выбрать микроволновку, использовать её на полную и готовить в ней различные блюда? Для начала нужно определится сколько денежных знаков вы готовы потратить. Почему так в лоб? А вот почему…

Я сам пользуюсь СВЧ достаточно долго. Дома и на работе были разные модели – и просто СВЧ и СВЧ+гриль… Так вот… Грилем я за 8 лет, пока была микроволновка с грилем, пользовался 2-3 раза . И то, когда снимали квартиру и духовка в плите не работала. При этом гриль в той модели был не очень мощный и мне не понравилось. Хрустящая корочка которая должна была получится на курице оказалась… Ну скажем так, не очень хрустящей. А вот на семинаре фирмы «LG» я готовил в СВЧ с конвекцией. Вот это супер! Реально быстрее, чем в духовке и с корочкой на курице все в порядке.