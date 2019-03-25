Понедельник, 25 марта 2019

Жители Ингушетии снова вышли на массовый протест и потребовали отставки Евкурова

Митинг проходит в центре Магаса против закона о референдуме. В нем не указаны основания для обязательного референдума и перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум.

Тысячи людей собрались в Магасе на митинг против закона о референдуме и потребовали отставки Евкурова. При этом на площади перед НТРК "Ингушетия", где проходит митинг, многие жалуются на отсутствие связи, включая звонки на номера оператора "Мегафон"



26 сентября 2018 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении административной границы между двумя республиками, которая не была официально определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов



Тысячи людей в столице Ингушетии Магасе пришли на разрешенный властями митинг против закона о референдуме. Как пишет "Кавказский узел", участники митинга выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. О недоверии руководству республики и парламенту заявили представители Ингушского комитета национального единства и Совета тейпов.

28 марта депутаты готовились рассмотреть во втором чтении законопроект "О референдуме Республики Ингушетия", который ранее приняли в первом чтении. Однако глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект из Народного собрания на фоне критики оппозиции, заявившей, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, и перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум.

Как отметил юрист, председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов, новая редакция закона продиктована резонансным соглашением о границе с Чечней, подписанном 26 сентября 2018 года.

В Магасе наблюдается множество машин силовых структур. При этом на площади перед НТРК "Ингушетия", где проходит митинг, многие жалуются на отсутствие связи, включая звонки на номера оператора "Мегафон". Глава правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов в своем блоге также сообщил об отключении интернета. "Место митинга окружено полицией. На высотных зданиях разместились снайперы. С кем воевать собрался глава [республики] и силовики, непонятно", – написал он. По его оценке, на площади собралось не менее 20 тысяч человек.

"Люди открыто выражают недоверие региональной власти… К заявленным ранее требованиям добавились требование введения прямых выборов главы республики и смешанной системе выборов депутатов Народного собрания Ингушетии и муниципальных советов. Вопрос о недоверии главе Ингушетии был вынесен на всеобщее голосование, и народ единогласно поддержал его", – написал правозащитник.

Между тем ингушские полицейские передали Следственному комитету информацию о том, что 23 марта в Instagram были опубликованы призывы к массовым беспорядкам в республике. Как сообщается на сайте СУ СКР по Ингушетии, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам). Наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее ингушские активисты заявили о том, что представители силовых структур требовали отказаться от проведения митинга в Магасе. 18 марта власти Ингушетии разрешили провести митинг против утверждения проекта закона "О референдуме Республики Ингушетия" в Назрани, тогда как организаторы планировали провести его в Магасе. Суд встал на сторону властей, однако организаторы акции подали повторное уведомление о переносе митинга в столицу Ингушетии. 25 марта стало известно, что правительство республики согласовало однодневный митинг в Магасе.

В тот же день председатель региональной общественной организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев рассказал, что нескольким активистам, в том числе и ему, было объявлено предостережение в связи с подготовкой акции в Магасе. "Ничего противоправного нам не предъявили, они предупреждали об ответственности за митинг, спрашивали, являюсь ли я администратором каких-нибудь групп в соцсетях", – рассказал Нальгиев. Другой активист Ахмед Барахоев рассказал, что силовики призывали отказаться от проведения акции в Магасе и провести ее в Назрани.

"Категорично мы заявили, что народ хочет только в Магасе… Мы дали знать, что никакие уговоры, никакие угрозы не заставят нас отказаться от Магаса, и мы будем твердо настаивать на Магасе даже если нас посадят… На нас выходили и федеральные структуры, но мы твердо стояли на своем: вы можете нас изолировать, но и без нас народ все равно будет требовать свое", – сказал Барахоев, пояснив, что был вынужден давать объяснения в связи с подготовкой к акции. По его словам, после отзыва законопроекта о референдуме из парламента власти потеряли кредит доверия людей.

26 сентября 2018 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении административной границы между двумя республиками, которая не была официально определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов. 4 октября парламенты обеих республик ратифицировали документ, в тот же день Евкуров и Кадыров подписали законы о его утверждении.

Сразу после подписания Евкуровым и Кадыровым соглашения 26 сентября многие жители Ингушетии вышли на протестные митинги, требуя широкого обсуждения вопроса об установлении административной границы. Власти Ингушетии не решились разгонять участников несогласованной акции в Магасе, к которым примкнули и местные силовики. Впоследствии власти согласовали проведение митинга в центре Магаса с 8 по 17 октября, а также с 31 октября до 2 ноября.

Евкуров и Кадыров заявляли, что определение границы будет способствовать дальнейшему укреплению взаимосвязей между двумя республиками. Однако участники протестов считают, что у Ингушетии несправедливо отнимают в пользу Чечни несколько десятков тысяч гектаров территории. Конфликт пытались уладить представители федеральных структур, включая полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова.

В начале ноября митингующие разошлись по домам. Они решили, что если КС РФ сочтет соглашение незаконным, оно будет окончательно отменено на новом заседании парламента. Жители Ингушетии подали в республиканский избирком заявление о создании инициативной группы по проведению референдума по поводу границы с Чечней.