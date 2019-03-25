Понедельник, 25 марта 2019

Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) под председательством Вячеслава Корсакова приговорила 29-летнего жителя села Большая Задоевка Кизлярского района Дагестана Шамиля Юсупова к 24 годам строгого режима по делу о нападениях на силовиков. Об этом сообщает дагестанское управление СКР.

Позже на сайте СКОВСа было уточнено, что осужденному назначено также 2 года ограничения свободы по отбытии срока.

Юсупов объявлен виновным по части 1 статьи 205.1 (вовлечение в терроризм), части 1 статьи 208 (создание незаконного вооруженного формирования), части 1 статьи 209 (создание банды), статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя; два эпизода), части 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы), пунктам “а”, “б” части 4 статьи 226 (хищение оружия в составе организованной группы с применением опасного насилия), части 3 статьи 166 (угон машины в составе организованной группы с применением опасного насилия; два эпизода) и части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение имущества общеопасным способом).

Согласно фабуле дела, в мае 2017 года Юсупов совместно с односельчанами Джумагельди Аджиниязовым и Камалом Ибрагимовым, а также “другими лицами” образовали на территории Кизлярского и Бабаюртовского районов Дагестана “незаконное вооруженное формирование и банду” для “нападений на граждан и организации”. Руководителем обеих группировок в деле назван Аджиниязов.

29 сентября, заявляется в приговоре, Юсупов и Аджиниязов в помещении пункта полиции в своем селе зарезали работавшего там участкового Рустама Качмасова, после чего забрали пистолет убитого и уехали на его служебной машине. В дальнейшем машину нашли сожженной в поле в Бабаюртовском районе, в 500 метрах от трассы Астрахань – Махачкала.

На другой день, далее сообщает ведомство, Юсупов, Аджиниязов и Ибрагимов напали на участкового аулf Ибрагимотар Бабаюртовского района. Как уточняет ТАСС, этот полицейский был застрелен.

1 октября в селе Октябрьское Хасавюртовского района, далее говорится в приговоре, члены банды (конкретных имен в этом случае СКР не приводит) угнали машину местного жителя.

Поздно вечером в тот же день Аджиниязов и Ибрагимов были убиты близ аула Качалай Бабаюртовского района. Как сообщалось, силовики в ходе “контртеррористической операции” остановили машину подозреваемых для проверки документов и были обстреляны из автомата. Заявлялось, что Аджиниязова и Ибрагимова убили ответным огнем. Один полицейский, сообщает теперь СКР, был ранен и попал в больницу.

Между тем Национальный антитеррористический комитет тогда передавал, что в машине были найдены пистолет участкового Качмасова, а также охотничье ружье и нож. Об автомате в публикации не упоминалось.

“Мемориал” сообщал, что уже тогда же, 1 октября, в Большой Задоевке силовики взорвали дома семей Аджиниязова и Юсупова. При взрыве дома мать Аджиниязова получила перелом руки от попадания осколка. Необходимость взорвать дома силовики объяснили тем, что там будто бы обнаружены самодельные бомбы, которые нельзя обезвредить иначе, чем уничтожить на месте.

О Юсупове тогда сообщалось, что он находится в розыске. Однако, заявляется в сообщении СКОВСа, 23 октября 2017-го он по собственной инициативе явился в УФСБ по Дагестану.

Что за “другие лица” будто бы входили в банду вместе с Аджиниязовым, Юсуповым и Ибрагимовым, СКР в нынешней публикации не поясняет. 4 октября 2017 года силовики объявили, что на блокпосту близ того же аула Качалай убиты Анвар Исмаилов и Расул Раджабов. Утверждалось, что, как и в случае с Аджиниязовым и Ибрагимовым, машину Исмаилова и Раджабова остановили для проверки документов, а те открыли огонь.

Между тем на другой день выяснилось, что Исмаилова и Раджабова похитили еще 3 октября в Кизилюрте. Силовики забрали обоих мужчин прямо с работы.

Суд над Юсуповым начался 19 октября прошлого года; процесс занял почти 20 заседаний. Обвинение подсудимый в полном объеме отверг.

Фабулу обвинения по “террористической” статье 205.1 следственное ведомство в своем сообщении не конкретизирует.