Понедельник, 25 марта 2019

В Хасавюртовском районе Дагестана задержаны три человека, которые, как утверждается, связаны с Кариной Спиридоновой, совершившей, по заявлению силовиков, самоподрыв поблизости от полицейского поста в Грозном в ноябре прошлого года. Об этом в понедельник вечером сообщил “Кавказский узел” со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных структурах.

Один из задержанных – шариатский муж Спиридоновой.

Как утверждается, при обыске у подозреваемых были изъяты компоненты для изготовления самодельных бомб.

Схожую информацию несколькими часами раньше передал связанный с силовиками телеграм-канал “Directorate 4″. В его публикации, однако, утверждалось, что задержанных не трое, а пятеро. Они были названы членами ячейки “Исламского государства”, “ответственной за идеологическую подготовку смертницы”. Утверждалось, что задержанные дали признательные показания и сообщили силовикам о тайнике, в котором будто бы хранились компоненты для бомбы.

Официальных сообщений о задержаниях до сих пор не появлялось.

Взрыв рядом с 21-м постом полиции в Старопромысловском районе Грозного был совершен днем 17 ноября. Как утверждалось, 25-летняя Спиридонова – уроженка Адыгеи, прописанная в Челябинской области, а в 2016 году поселившаяся в Дагестане, – привела в действие прикрепленную на ее одежде бомбу примерно в 75 метрах от поста, после того как кадыровцы, заметив взрывчатку, сделали предупредительный выстрел. Среди силовиков пострадавших не было.