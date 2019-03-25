Понедельник, 25 марта 2019

Ярославский главк СКР возбудил два новых дела о пытках в ИК-1 общего режима в областном центре. Об этом сообщает фонд “Общественный вердикт”, ранее добившийся открытия уже нескольких подобных дел в регионе.

Как рассказала адвокат фонда Ирина Бирюкова, в ближайшие дни ожидаются допросы потерпевших.

Дела открыты по двум эпизодам, которые недавно выявил “Общественный вердикт”. Свидетельства пострадавших и видеозаписи издевательств 11 марта опубликовала “Новая газета”.

Потерпевший в первом деле – Павел У., в августе 2017 года освободившийся по отбытии срока. За полгода до освобождения, в феврале 2017-го, У. в результате конфликта с одним из фсиновцев попал на семь суток в ШИЗО. На другой день по выходе из изолятора фсиновцы силой привели заключенного в камеру изолятора.

У. раздели, завязали рот полотенцем и уложили на парту, зафиксировав руки, ноги и голову. После этого его начали избивать киянкой по ягодицам и резиновой палкой по пяткам; также У. били листом фанеры. Заключенный дважды терял сознание; его снимали и парты и приводили в чувство, обливая водой. Затем пытки продолжались.

В избиении среди прочих участвовали пятеро фсиновцев, ныне уже отправленных в СИЗО по ранее открытым делам о пытках. Это сотрудник отдела безопасности Максим Яблоков, старший оперативник Сипан Мамоян, младшие инспектора Андрей Зыбин, Дмитрий Соловьев и Руслан Цветков. Кроме того, к издевательствам причастны оперативник Иван Круглов (Саныч), Виктор Липский, Руслан Цветков, некто Забадалов (прозвище Винтовой), некто Ярослав Олегович и фсиновец Кирилл по прозвищу Помидор. Они пока к ответственности не привлечены.

После избиения в комнату вызвали “опущенного” Николая Х. Оперативник Круглов объявил У.: “Я тебя сейчас в пинчи (“опущенные”. – Ред.) загонять буду”. Он потребовал от заключенного взять у Х. сигарету и докурить ее. Еще один из фсиновцев при этом заметил: “Нас тут сорок, а ты один”.

Избитый У. подчинился. Таким образом, он сам стал “опущенным”.

Следующие 13 суток, рассказал У. правозащитникам, он лежал в камере ШИЗО и “блевал кровью, ссался кровью, ходил в туалет жидким”.

Врач колонии по имени Юлия Михайловна никакой медицинской помощи пострадавшему не оказала, ограничившись советом “сделать улыбку попроще”.

По истечении 13 дней фсиновец Липский, участвовавший в пытках, повторил У. предложение, которое ему сделали еще во время избиения, – остаться на все полгода до освобождения в ШИЗО на грязных работах, которые в колониях выполняют именно “опущенные”. “Один черт на жилке (в жилой зоне. – Ред.) тебе жизни не будет”, – заметил силовик.

У. ответил согласием.

“Угроза “опущением” наряду с пытками стала сегодня распространенной практикой работы с заключенными, – отмечала адвокат Бирюкова. – Администрации колоний используют этот инструмент не только для наказания, но и в конкретных хозяйственных целях, например при нехватке рук на грязных работах”.

В публикации “Новой” указывалось, что в ярославских колониях заключенным в ШИЗО годами приносили еду в “пинчеванной” посуде. Многие осужденные отказывались есть из этой посуды и, таким образом, были вынуждены подолгу голодать.

Второе новое дело возбуждено по факту избиения в октябре 2016 года заключенного Павла Соколова, завхоза 5-го отряда (ныне также освободился). При выходе на утреннюю проверку Соколов сообщил дежурному помощнику начальника колонии Виктору Костюку, что хочет попасть на прием к тогдашнему начальнику ИК-1 подполковнику Александру Чирве. “Зачем именно мне в тот день было нужно к начальнику, я уже не помню, – заметил Соколов “Общественному вердикту”. – Но хочу сказать, что, когда возникали конфликты с сотрудниками, я сразу говорил, что мне надо к начальнику, ему рассказывал суть проблемы и просил, чтобы он ее разрешил”.

Костюк повел Соколова в дежурную часть, толкая в спину, оскорбляя и матерясь. “Помню, что он мне сильно заломил руку за спину, так что я ударился лицом о дверь, – рассказал пострадавший. – Я у него постоянно спрашивал: “Что вы себе позволяете?” Он применил болевой прием загиба руки за спину, отчего я начал падать на пол. Я ему говорил: “Тихо, тихо, подождите, вы мне по виску попали”. На что Костюк ответил: “Я тебе сейчас по другому месту попаду”.

Соколов упал на пол и подняться не мог, а Костюк заламывал ему обе руки.

Затем подошел еще один фсиновец. Вместе с Костюком они попытались стащить с Соколова куртку, которую, как они утверждали, заключенный надел не по погоде.

В мае 2015 года в СИЗО-2 в Рыбинске Соколов получил серьезную травму головы. “У меня было две операции, была трепанация черепа: перелом основания черепа, разлом лобной доли, множественные переломы черепной коробки и челюсти”, – сообщил он правозащитникам.

Фсиновцам было известно о травме, заметил бывший заключенный, – тем более, что на голове у него был отчетливо заметен шрам. Тем не менее Костюка это не остановило.

На сегодня этот фсиновец уже уволен из колонии.