Вторник, 26 марта 2019

Василию Костылеву, арестованному по делу о нападениях на полицейского и росгвардейца во время московской акции 9 сентября прошлого года против пенсионной реформы, грозит отправка на принудительное лечение в психбольницу общего типа. Об этом сообщает “Правозащита “Открытки”.

Такая мера рекомендована в заключении психиатрической экспертизы, проведенной в ходе следствия. Медики утверждают, что на момент вмененного Костылеву нападения он “не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими”.

В начале февраля стало известно о подобном заключении по делу другого обвиняемого в нападении на полицейских на акции 9 сентября – Виктора Федосеева. Однако его медики рекомендовали направить в психбольницу не общего, а специализированного типа.

К тому моменту дело уже было разделено. В конце февраля материалы в отношении Федосеева поступили в суд. Слушания по существу его дела открылись 18 марта. Процесс ведет судья Анатолий Беляков. На втором заседании, прошедшем как раз 26-го числа, были допрошены двое свидетелей по делу. Допрос “потерпевшего” ожидается на следующих слушаниях. Они назначены на 5 апреля, начало в 12 часов.

25-летний Федосеев – уроженец Хабаровска, имеющий там временную регистрацию. 36-летний Костылев – инженер-строитель из поселка Ильинское Раменского района Подмосковья, ранее участвовавший в ряде несогласованных акций протеста. Обоим вменяется часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Эта норма предусматривает до 5 лет колонии. Однако, поскольку обоих фигурантов психиатры объявили невменяемыми, вместо обвинительного заключения в суд в отношении Федосеева уже направлено, а в отношении Костылева – направят ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера.

Конкретная продолжительность принудлечения постановлениями по уголовным делам не определяется. Каждые полгода психиатры обращаются в суды с ходатайством о дальнейшем продлении этого срока или, напротив, о санкции на выписку пациента.

Во время разгона акции 9 сентября на Большой Дмитровке Федосеев попытался помешать задержанию Костылева и также был схвачен. При задержании полицейские сильно избили Федосеева, и от ударов по голове он частично потерял память, забыв свой московский адрес.

11 сентября обоих задержанных отправили в СИЗО. Федосееву вменили нападение на росгвардейца Курбанова, Костылеву – на полицейского Павлова и росгвардейца Кряжова.

В конце сентября был задержан еще один фигурант дела – Иван Беляков. Ему вменили ту же часть 1 статьи 318, однако судья арестовать Белякова отказалась. Этот фигурант признал вину в том, что, увидев, как силовики избивают лежащего демонстранта, схватил полицейского одной рукой за дубинку, а другой оттолкнул так, что удар пришелся в каску. “Отпираться никакого смысла не было”, – пояснил Беляков. 18 декабря его осудили в особом порядке к 2 годам условно с 3-летним испытательным сроком.