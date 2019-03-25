Понедельник, 25 марта 2019

В прениях сторон по делу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера прокурор запросил для подсудимого 21 год строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Для 13 других фигурантов дела обвинитель запросил сроки от 8 до 20 лет. В частности, 20 лет колонии с 485-миллионным штрафом он потребовал для Андрея Чернова, бывшего зама Гайзера, а 17 лет со штрафом 3 миллиона рублей – для Владимира Торлопова, предшественника Гайзера на посту главы Коми, а в дальнейшем – члена Совфеда от этого региона.

Слушания по делу продолжаются с декабря 2017 года в Замоскворецком райсуде Москвы. Процесс ведет судья Елена Аверченко. Подсудимым в зависимости от вменяемой роли инкриминированы статьи 210 (организация преступного сообщества или участие в таковом), 159 (мошенничество), 290 (получение взятки) и 174.1 УК (отмывание денег).

Гайзер был задержан 19 сентября 2015 года, когда был действующим главой Коми. На другой день его и еще свыше десятка фигурантов отправили в СИЗО в Москве. 30 сентября Владимир Путин снял чиновника с поста “в связи с утратой доверия”.

В августе 2016-го один из фигурантов дела – бизнесмен Антон Фаерштейн – умер в столичном СИЗО-1 “Матросская Тишина”. Публиковалась неподтвержденная информация о том, что он покончил с собой.

В октябре того же года был задержан и помещен под домашний арест Торлопов.

О завершении следствия по делу СКР объявил в январе 2017-го. Всего к уголовной ответственности привлекли 16 лиц, но двое из них пошли на сделку с прокуратурой и дела в их отношении выделили в отдельные производства.