Понедельник, 25 марта 2019

Управление по расследованию особо важных дел центрального аппарата СКР возбудило против бывшего министра по координации деятельности “открытого правительства” Михаила Абызова дело о создании преступного сообщества. Об этом сообщается на сайте следственного ведомства.

Помимо бывшего министра в деле еще ряд фигурантов. В зависимости от вменяемой роли им инкриминированы части 2, 3 статьи 210 (соответственно участие в преступном сообществе, от 5 до 10 лет колонии, и организация преступного сообщества с использованием служебного положения, от 15 до 20 лет), а также часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, срок до 10 лет).

Эпизоды дела датируются апрелем 2011 – ноябрем 2014 года. Как утверждается, Абызов, будучи бенефициаром ряда офшорных фирм, организовал и возглавил преступное сообщество, членам которого стали Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и фирмы “Региональные электрические сети”, которые вырабатывают и передают электроэнергию в Новосибирской области, заявляет СКР, Абызов похитил у этих фирм 4 миллиарда рублей, которые в полном объеме вывел за рубеж.

Отмечается, что тем самым фигуранты дела “поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны”.

РБК передает, что Абызов задержан – его допрашивают в СКР. Как заявил адвокат бывшего чиновника Александр Аснис, он “категорически не признает” вину. В среду суд рассмотрит вопрос об избрании бывшему чиновнику меры пресечения.

Абызов прилетел в Москву из Италии, где жил в последнее время, примерно неделю назад на день рождения некоего бывшего коллеги, сообщает Интерфакс со ссылкой на “источник, знакомый с ситуацией”. Как утверждается, возвращение экс-министра “стало результатом комбинации оперативников”, а задержали его по дороге из терминала бизнес-авиации “Внуково-3″, куда он прибыл частным самолетом.

Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Абызова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Оперативное сопровождение по делу ведет ФСБ.

Абызову 46 лет. С 1993 года он занимал топ-менеджерские посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса. В частности, с 1998-го был членом правления РАО “ЕЭС России”, с 1999-го – зампредом правления, а с 2004 года – вновь членом правления, а также управляющим директором бизнес-единицы № 1. С 2010-го – член правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

С января 2012-го – советник президента Дмитрия Медведева. В мае того же года, после назначения Медведева премьером, стал министром “открытого правительства”. Его задачей была названа координация взаимодействия власти с гражданским обществом и бизнесом. С 2013-го одновременно возглавлял экспертную рабочую группу по рассмотрению общественных инициатив.

В мае прошлого года, после очередной инаугурации Владимира Путина и утверждения новой структуры кабинета министров, пост министра по делам “открытого правительства” был упразднен.