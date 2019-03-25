Понедельник, 25 марта 2019

В Магасе на митинге против руководства Ингушетии демонстранты приняли резолюцию с требованием немедленной отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова “как утратившего доверие народа”. Резолюция опубликована в телеграм-канале “ФортангаORG”.

Другие требования – провести расследование фактов коррупции ингушского руководства, сохранить в республиканском законе о референдуме норму об обязательном проведении плебисцита по вопросам наименования, статуса Ингушетии, ее территории или границ, объединения или разделения с другими регионами, отменить заключенное в сентябре прошлого года соглашение о демаркации границы с Чечней. Также демонстранты потребовали вернуть прямые выборы главы Ингушетии и выборы Народного собрания республики по смешанной системе. В случае неисполнения пункта резолюции о возвращении выборов участники митинга требуют распустить Народное собрание.

В резолюции отмечается, что в Ингушетии “глубокий общественно-политический кризис, связанный с предательством руководством республики интересов ингушского народа и многочисленными фактами коррупции”, а в результате заключения “антинародного соглашения” о демаркации границы с Чечней республика “потеряла значительную часть своей территории”.

Заявленной темой митинга был протест против поправок в ингушский закон о референдуме, отменяющих необходимость проводить плебисцит для изменения границ региона. 19 марта Народное собрание одобрило законопроект в первом чтении, однако на следующий день Евкуров отозвал его из парламента, сославшись на необходимость обсудить документ с общественностью. При этом он заявил, что законопроект будет доработан и его могут повторно внести в Народное собрание в течение трех месяцев.