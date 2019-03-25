Понедельник, 25 марта 2019

Минобороны Испании подверглось масштабной кибератаке “иностранной державы”, сообщает El Pais со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. Хакерская атака была обнаружена в начале марта. По данным издания, она длилась не менее трех месяцев. Компьютеры были заражены вирусом через электронную почту.

Масштаб и характер атаки позволяет исключить версию о действиях индивидуальных злоумышленников. Источники газеты предполагают, что целью атаки могло быть получение доступа к секретным военным технологиям.

Расследование кибератаки еще не завершено, и его результаты не попали в опубликованный на днях ежегодный доклад о национальной безопасности.