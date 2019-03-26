Вторник, 26 марта 2019

Странное дело. Сообщения о том, что бывшего министра по координации деятельности “открытого правительства” Михаила Абызова могут посадить, появились еще летом прошлого года, и тогда же он покинул Россию, обосновавшись с молодой женой на своей итальянской вилле в Тоскане, – и вот вернулся. И оказался в тюрьме, обвиненный в создании преступного сообщества, – то есть по статье, предусматривающей до 20 лет лишения свободы. Спрашивается: зачем вернулся?

Причем явно второстепенный этот вопрос не так наивен, как может показаться. Мы ведь довольно мало знаем о нынешних хозяевах жизни, крепко сидящих в креслах и отставленных, совершенно неуязвимых и догуливающих на воле последние деньки. Так что, вспоминая о том, что предъявлялось Абызову и его подельникам летом (миллиардные хищения средств у Российской венчурной компании) и что инкриминируется теперь (вывод за рубеж денег, украденных у “Алмазювелирэкспорта”, Сибирской энергетической компании и “Региональных электрических сетей”), можно предположить, что от прежних обвинений экс-министру удалось отбиться и он считал, что дома ему больше ничего не грозит. Ну, так ему сказали. Потому он и вернулся в Москву на денек-другой, чтобы поздравить, говорят, другого отставника, бывшего зампреда правительства Аркадия Дворковича, у которого вчера был день рождения.

Впрочем, по-настоящему интересны не методы спецслужб, применяемые для завлечения на Родину потенциальных сидельцев, но сюжеты, возникающие до и после задержания подозреваемого.

Ранний Абызов, до службы в правительстве, – преуспевающий, циничный, талантливый и очень жесткий бизнесмен, с обширными связями и умением встраиваться в самые выгодные проекты. Партнер Минобороны и МВД, Меламеда, Блаватника, Вексельберга, “Тройки-диалог”… Один из комиссаров Чубайса в РАО “ЕЭС России” и человек Медведева в Белом доме, где уже при президенте Путине возглавил эту удивительную структуру – “открытое правительство”, символизировавшее прозрачность принятия решений в эпоху завинчивания гаек, засекречивания мало-мальски болезненной для начальства информации, суверенизации Рунета и проведения “реформ” типа пенсионной в режиме спецоперации. Закономерно, что, утвердившись на четвертый срок, Путин эту лавочку прикрыл: после Крыма игры кончились, пусть и не сразу. В осажденной крепости всякая транспарентность сродни предательству, и недаром отдельные шутники уже объясняют арест Абызова тем, что его погибшее “открытое правительство” в ФСБ спутали с “Открытой Россией” политэмигранта Ходорковского.

К слову, не исключено, что роковую ошибку Михаил Анатольевич совершил не в тот момент, когда после ухода из власти продолжил занятия бизнесом, если вообще их прекращал. А в те часы, когда делал принципиальный выбор в пользу постоянного проживания за границей, где уже находились его дети, его сокровища, его сердце. Ибо такое решение бывшего чиновника грубо противоречило пожеланиям высшего руководства с его мечтами о превращении страны в осажденную крепость образцового содержания и политикой “национализации элит”. В этом смысле миллиардер Абызов, который в последние годы, если верить очень похожим на правду слухам, активно и последовательно избавлялся от активов в России, вел себя неправильно. Вне зависимости от того, справедливы или нет обвинения, предъявленные ему запертыми в своем отечестве следователями СКР и ФСБ, он несомненно огорчил Владимира Владимировича. Дети ладно, они у многих государевых слуг предпочитают тратить родительское бабло за кордоном, осваивая чужие языки и земли, но высокопоставленные в прошлом отцы и матери уезжать не должны.

Получалось, любой ушедший на отдых министр или губернатор может отправиться на Запад, забирая с собой все заработанное непосильными трудами, а это непорядок. Потому, вероятно, и пришли за Абызовым, что он показывал слишком уж дурной пример. Разумеется, не он первый, но когда-то надо же было начинать этот серьезный разговор с элитами. Начали с него. И сразу по-крупному.

О последствиях задержания Михаила Абызова пока судить рано. Ясно, пожалуй, что для Дмитрия Медведева и других системных либералов, рангом пониже, это новость скверная. И беда даже не в том, что знаменитые тосканские виноградники премьер-министра располагаются невдалеке от поместья заподозренного в том, что он и прочие фигуранты, вообразите себе, “поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов”. Беда в том, что все они, несчастные наши западники в правительственных кругах, включая и Дмитрия Анатольевича, давно уже живут в каждодневном ожидании больших неприятностей. Случай Абызова – лишнее подтверждение тому, что от личных катастроф не застрахован никто из них; чем жестче закручиваются гайки, тем больше сюрпризов готовит им день завтрашний, и тут их судьбы становятся неотделимы от участи всего российского народа. Но с большой высоты больнее падать.

Ну и климат в стране, как это всегда случается после очередной карательной акции, опять ухудшится, хотя людям, конечно, объяснят, что в борьбе с коррупцией достигнуты новые грандиозные успехи. Некоторые поверят, злорадствуя, и только удивятся, почему так: успехи очевидны, а денег нет и держаться все тяжелее. А иные, более проницательные и при том добрые, пожалуй, посочувствуют схваченному при попытке навестить родной край. Известно же, что возвращаться – плохая примета, прибавят проницательные и добрые, и тяжело вздохнут.