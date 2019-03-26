Вторник, 26 марта 2019

Суды удовлетворяют иски к компаниям, связанным с семьей главы Чечни Рамзана Кадырова, но в бюджет эти средства не поступают. Такую информацию сообщают “Открытые медиа”.

Как говорится в публикации, общая сумма не оплаченных этими структурами долгов за аренду земли превышает 23 млн рублей.

Самые злостные неплательщики – Благотворительный региональный общественный фонд им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и учрежденная им управляющая компания “Белфарма-Грозный”. Фондом с момента создания в 2004 году руководит Аймани Кадырова – вдова Кадырова-старшего и мать нынешнего главы Чечни. С фонда мэрия Грозного безуспешно пытается взыскать через суд получить 16 млн рублей, которые он задолжал за аренду земельного участка под мечетью “Сердце Чечни”.

К “Белфарме-Грозный”, управляющей крупным биофармацевтическим кластером “Магнус-Грозный”, в арбитраж подан иск на 7,5 млн рублей. Разбирательство продолжается с декабря 2018 года и тоже расценивается как бесперспективное.

Согласно финансовой отчетности, Фонд Ахмата Кадырова распоряжается активами на сумму около 2 млрд рублей, являясь, таким образом, одной из крупнейших благотворительных структур России. Он известен рядом гуманитарных проектов, в том числе поддержкой малоимущих и финансированием строительства больниц и школ. Кроме того, фонд не раз упоминался в СМИ как спонсор гостей Чечни и друзей Кадырова-младшего.

В 2005-м фонд получил в аренду на 49 лет участок площадью 6,1 га в дорогом районе Грозного для строительства Исламского центра. В 2009 году там была построена огромная мечеть “Сердце Чечни” им. Ахмата Кадырова. Исламский центр включает также здания Духовного управления мусульман региона, медресе, исламского института, гостиницы, библиотеки и общежития. Из материалов судебного разбирательства следует, что арендная плата за участок не вносилась с того самого 2009 года.

Для “Магнус-Грозного”, в который учредители должны были инвестировать 17 млрд рублей, мэрия выделила участок площадью 25 га. По информации “Открытых медиа”, Фонд Ахмата Кадырова имеет по 26% в уставном капитале и самого фармкластера, и управляющей компании “Белфарма-Грозный”.

Чиновники по закону обязаны подавать в суд на неплательщиков. Однако, отмечает издание, мэрия едва ли рискнет доводить эти дела до конца – вероятнее, что долги будут списаны как безнадежные ко взысканию.